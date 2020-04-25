لجين عمران تكشف عن شرطها لخوض تجربة التمثيل: قاعدة لن أغيرها (فيديو)

تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران عن الشروط التي وضعتها مع شركة الإنتاج المتعاقدة معها حتى تخوض تجربة التمثيل.

ومن خلال لقاء تلفزيوني لها عن طريق برنامج "سكايب"، أوضحت الإعلامية السعودية، بأنه حينما وقعت العقد مع شركة إنتاج لبنانية كان لديها شرط أساسي وهو التدريب على أيدي أساتذة كبار من سوريا ولبنان: "كان من المفترض أن يكونوا هنا في دبي لبدء دروس مكثفة على مدى 4 أو 5 شهور، على أن نبدأ التصوير آخر العام".

وتابعت الإعلامية السعودية بأنه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تم تأجيل خطة العمل: "لكن الشرط اللي أنا كنت حطاه هو أنه بعد التدريب إذا كنت فعلا هينفع أمثل ابدأ تصوير والعقد يكون ساري.. لكن إذا حسيت إني لست مؤهلة للتمثيل ما في شيء هيجبرني".

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وبررت الإعلامية السعودية شرطها: "أنا عندي قاعدة إذا فعلت شيء أفعله صح يا إما بلاش.. وذلك لأنني لا أريد أن أغامر باسمي في الإعلام وتعب 16 عامًا وأضيع وقت في عمل قد يكون ناجحًا أو لا.. لذلك التدريب كتير مهم.. قولتلهم اقرفوني من الصبح وحتى الليل ما عندي مشكلة".

وتابعت "عمران"، بأنها لا تجد نفسها في الأدوار الكوميدية: "أحس إني لا أصلح في الأعمال الكوميدية بالمرة.. وأحس نفسي أكتر في الأدوار التي لها رسالة وهدف وتأثير حلو على المرأة السعودية والعربية بشكل عام.. بالذات صورة المرأة السعودية مظلومة نوعًا ما لكن في الواقع الحمدلله واخدة حقها.. نحاول نصلح الصورة المغلوطة".

وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران، كشفت عن توقيعها عقدًا مع شركة "سيدرز آرت برودكشن" "صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع شركة "رايتكس برودكشن"، لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.