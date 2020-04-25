5 نصائح لحماية الجلد من الجفاف خلال صيام شهر رمضان

تعاني العديد من السيدات من جفاف الجسم والبشرة خلال شهر رمضان، بسبب ساعات الصيام، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقدم الدكتور أيمن العطار، أخصائي جراحة التجميل، لـ "هن" بعض النصائح للحفاظ على الجسم والبشرة من الجفاف، على النحو التالي:

استخدام واقي الشمس

يساعد واقي الشمس على حماية البشرة والجلد من أشعة الشمس الضارة التي تسبب العديد من المشاكل للبشرة.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن أو البارد للغاية

يعمل الماء الساخن لفترات طويلة، على إزالة الدهون الطبيعية، ما يعمل على جفاف الجلد بشكل كبير، لذا يفضل الاستحمام بالماء الفاتر، لمدة قصيرة حتى لا تعرض جلدك للجفاف.

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ارتداء القفازات

تعمل القفازات، على حماية الأيدي، وتساعد في بقائها رطبة، دون تعرض لتشقق أو جفاف.

الترطيب

عليك استخدام المنتجات المرطبة لحماية الجلد والبشرة من الجفاف، ويفضل اقتناء المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت، ويفضل استخدام الكريمات الليلية قبل النوم باستمرار.

تناول الماء بكثرة

يفضل تناول الماء بكثرة عقب الإفطار، لترطيب الجسم وتعويضه عن الماء المفقود.