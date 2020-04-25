الطلاق يجمع بين ريهام وياسمين ونور في اول يوم دراما رمضان

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علشان نقدر نعيش.. ياسمين عبدالعزيز تعلق على اسم مسلسها "ونحب تاني ليه"

"ده حقيقي".. ياسمين عبدالعزيز ترد على متابعة: "أحمد العوضي مبسوط مني"

مصادفة غير مسبوقة، لسير أحداث الحلقة الأولى لمسلسلات رمضان 2020، كلُ باختلاف قضيته وأسبابه، فكان الطلاق والانفصال سيد الموقف والسائد على بداية الأعمال الدرامية، لنجمات الفن.

ويرصد "هُن"، الأعمال الدرامية، التي ناقشت قضية الطلاق، مع بداية الحلقات، خلال السطور التالية.

مسلسل"ونحب تاني ليه"

كانت "غالية"، والتي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لسان ناطق لغيرها من الزوجات، اللاتي يعانين من إهمال الزوج بالإضافة للخيانة المتكررة، والتي يبيحها لنفسه، نتيجة لكونه في مجتمع ذكوري، تحاول تارة التودد والتقرب لزوجها، ومحاولة إقصاء فكرة طلب الطلاق عن بالها، حفاظًا على زواجها وعلى ابنتها، وألسنة المحيطين وبخاصة المقربين.

ربما ما فعلته "غالية" هو ما تفعله زوجات كثيرات، وحينما فاض بها الحال من إهمال الزوج، قررت البوح بما يكمن بداخلها علها تجد مجالًا للحديث، ليفاجئها الأخير، "عبدالله"، الذي يقوم بدوره الفنان شريف منير، بنكران الذات واتهامها بالتقصير، مرددًا، "انتي لازم تفهمي أنتي مرات مين، أنا عبدالله الروبي، اللي أي ست تتمنى تكون مكانك، أنا ساكت ومستحمل من زمان، أنتي شايفة أنا مبسوط في حياتي معاكي"،

لتلتقط الآخرى الحديث، "يعني الموضوع مش موضوع غيره، مستحمل إيه، المفروض أنا اللي اتكلم، أنت هاملني أنا وبنتك كإني مفروضة عليك، وبحاول أتغاضي عن كل ده"، ليكون الطلاق سيد الموقف، الذي أنهى علاقة استمرت لسنوات.

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مسلسل"لما كنا صغيرين"

لم تستطع "دنيا"، التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، التصالح مع زوجها "يحيى"، الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي، التي اكتشفت إدمانه للمواد المخدرة مجددًا، بعدما أقلع عنها طيلة أشهر، ورغم اعترافه بحبه لها وتوسله، إلا أنها أصرت على الطلاق والانفصال، خوفا من الفضيحة إذا تم القبض على زوجها بتهمة حيازة مخدرات، أو توفي جراء جرعة زائدة، لينتهي المشهد بالطلاق وانتقالها للعيش في مكان آخر.

مسلسل"البرنس"

كانت الفنانة اللبنانية نور، عُرضه ليمين الطلاق من زوجها، رغمًا عنها وعلى غير إرادتها، فكانت ضحية لأعمال شقيقها الصغير الذي قام بسرقة محل زوجها الذي يعمل في بيع الذهب والمجوهرات.

لم تختار "علا"، بطلة المسلسل، حياتها ولا الانفصال عن زوجها، فكان الطلاق سيد الموقف، فلم تظهر طوال الحلقة الأولى إلا بالمشهد الأخير، وسط الحارة عقابا لها وسط صمت وحزن أهل الحارة.

مسلسل"فرصة ثانية"

ربما حاولت "ملك"، والتي تقوم بدورها الفنانة ياسمين صبري، استرداد كرامتها والثأر من خطيبها، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي، حينما كانت تخطط لشراء هدية عيد ميلاده، برفقة صديقاتها، لتراه داخل أحد المولات، وهو يجلس مع الفنانة أيتن عامر، الذي كان يزعم قبل خطبتهما مطاردتها له طوال الوقت.

"ملك" كغيرها من الفتيات اللاتي يرفضن التقيد بعلاقة تسودها الخيانة رافضةً قيود المجتمع، ما جعلها تستجمع قواها وتقدم له خاتم الخطبة هدية له، معلنةً انفصالها عنه.