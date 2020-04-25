فيديو.. ألمحت بإمكانية العودة.. القصة الكاملة لعلاقة أصالة وطارق العريان

"يعني أكّيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكّيد"، بهذة العبارة أجابت الفنانة أصالة نصري، عن سؤال عن من تفتقده خلال شهر رمضان الكريم، خلال مكالمة هاتفية، أجرتها خلال برنامج "The Insider بالعربي"، والتي لم تتردد للحظة عن إعلان افتقادها لزوجها السابق المخرج طارق العريان.

وبعد انفصال دام نحو 6 أشهر، بين أصالة نصري، وزوجها السابق طارق العريان، عادت لتلمح من جديد حول إمكانية عودة المياه لمجاريها، "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا في شهر رمضان هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".

ويُقدم "هُن" القصة الكاملة لعلاقة الفنانة السورية أصالة نصري والمخرج طارق العريان، خلال السطور التالية.

تدوينة أصالة نصري: أنا لست على ما يرام

"أنا لست على ما يرام، تائهة بين المتناقضات، ما أنا بحزينة، ولا سعيدة".. تلك الكلمات جاءت عبر تدوينة، نشرتها الفنانة أصالة نصري، مؤخرًا، عبر حسابها على "تويتر"، حملت الكثير من علامات الاستفهام حولها، وحول علاقتها بزوجها طارق العريان.

فحساب الفنانة الذي كان مليئا بصورهما التي وثقت العديد من لحظاتهما سويا، وأبرزها خلال المناسبات الخاصة والتجمعات الفنية والعائلية، فضلا عن رسائل الحُب والدعم، لم يعد هكذا، حيث اختفت عدة صور منه، بينما ظل القليل منها عبر حسابها على إنستجرام.

التدوينة واختفاء الصور، دعوا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى السؤال حول استقرار زيجة الفنانة من عدمها، خاصة عقب غياب "العريان" عن حضور آخر مناسبة لها، على غير العادة، الأمر الذي أشعل الحديث حول شائعات انفصالهما.

تويتة غامضة من أصالة ودعم من أقاربها

كانت "تدوينة" أصالة التي نشرتها نهاية الشهر الماضي، وعبرت فيها بجمل مقتضبة عن حالتها النفسية، التي وصفتها بـ"التوهة، وعدم الاستقرار" سببا في إثارة الحديث حول علاقتها بزوجها، ورجّح البعض من متابعيها أن الفنانة تقصد بها حياتها الشخصية، بل الزوجية، خاصة عقب دعم أقاربها لها على الفور فور تغريدها بها.

غياب طارق العريان عن دعم أصالة

على الرغم من دعم أقارب الفنانة لها، عقب تدوينتها الغامضة، إلا أن "طارق" غاب تمامُا عن الدعم مثلهم، فلم ينشر صورة أو رسالة للفنانة، لمساندتها، مما زاد من التساؤلات حول مدى استقرار علاقتهما.

غياب طارق العريان بأحدث مناسبات أصالة

واقعة أخرى، زادت من الجدل حول علاقتهما، بعدما غاب زوج أصالة عن مرافقتها- على غير العادة- خلال حفلها الأخير في الرياض، حيث حضرت الفنانة بصحبة شقيقها، ولم يظهر هو، مما زاد علامات الاستفهام حولهما.

تغريدة غامضة لأصالة تثير الجدل حول صحة انفصالها

لا زالت شائعة انفصال الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، حديث رواد الـ سوشيال ميديا خاصة أن أصالة لم تُنفي الخبر أو تؤكد صحته حتى الآن، مُكتفية بنشر تغريدات ومنشورات غامضة.

وتداول الرواد تغريدة للفنانة السورية، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" وهي تُعلق على الانتفاضة اللبنانية: "الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الانفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟".

وتابعت: "شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّة ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا، وأين ما ثاروا #لبنان".

الأمر الذي تفاعل معه عدد من متابعي الفنانة، مُرجحين أن "التغريدة" رسالة غير مُباشرة عن حياتها الزوجية، فتفاعلت إحدى المغردات ساخرة: "شو ذكية صولا عصفورين بحجر هالتغريدة، ردا على اللي يقولو انفصلت والثانية على نهضة الشعوب".

وعلقت أخرى: "حلو توجيه رسالتك للطرفين زوجك ولبنان، كان الله معك ومع الشعب اللبناني".

طارق العريان يخرج عن صمته بشأن انفصاله عن أصالة وزواجه من نسرين طافش

خرج المخرج المصري، طارق العريان، عن صمته للمرة الأولى، وردّ على الشائعات التي جرى تداولها مؤخراً بشأن زواجه من نسرين طافش، التي أكد البعض أنها سر تدهور العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة، أثناء ظهوره، ببرنامج "عرب وود"، الذي يعرض على شاشة "روتانا".

وصرح "العريان"، بأن شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش ليست لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

الأغنية التي أبكت أصالة بـ موسم الرياض

"اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه" مقطع من أغنية "ذاك الغبي"، دفع الفنانة السورية أصالة نصري إلى البكاء على خشبة المسرح أثناء غنائها، بإحدى حفلاتها لموسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتدارك دموعها وتمسحها وتستكمل الحفل.

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وقال كثير من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنها من المرات النادرة التي يشاهدون فيها أصالة وهي تبكي على خشبة المسرح، فالمعروف عنها أنها ذات شخصية قوية.

بكاء أصالة دفع الجمهور ليعلن تعاطفه معها، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتب حساب باسم "سوما": "عيوني هالعيون عساها أبداً ما تشوف دموع، والله يقهر اللي يزعلك".

"أرى نفسي ضعيفة".. تلميحات أصالة قبل إعلان انفصالها

"أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان".. هكذا صرح الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة، من برنامجه "آخر النهار"، أثناء حديثه عن الفنانة أصالة، وعن سبب بكائها خلال حفلها الأخير بالسعودية.

شائعات وأقاويل عٍدة نالت من علاقة الفنانة وزوجها، انتهت بتصريح الإعلامي، التي لم تنفيه أو تؤكدة أصالة أو "العريان".

بكاء على المسرح، وتصريح مُبهم، ورسالة غامضة، خرجت بهم الفنانة خلال الأيام الماضية، ظلت عالقة في أذهان مُتابعيها، الذين ربطوا بين تلك الأفعال، وبين أمر انفصالها، الذي صرح به الإعلامي.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان: سأبقى دائما مخلصة

أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

طارق العريان يوجه رسالة لـ"أصالة" عقب إعلان الانفصال

علق المخرج، طارق العريان، على خبر انفصاله عن الفنانة السورية، أصالة نصري، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "العريان" صورة تجمعه بطليقته، مُعلقًا: "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

أول رسالة من أصالة بعد طلاقها: أنا قوية لا مخذولة ولا مكسورة

وجهت الفنانة أصالة، رسالة شكر لكل من ساندها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكدت أصالة، على أنها لازالت قوية وليست مكسورة، وقالت في تدوينتها، "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي".

وأكملت، "وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

متابعو أصالة، شاركوها مشاعرها عبر الإعجابات وإعادة المشاركة والتعليقات، مشيدين بتمسكها وقوتها، وكان من بين تلك التعليقات، "شكراً لك أنتي على جمال صوتك شكراً لـ احساسك بس ثاني مره لا تطلعي فينا هيك عيونك حلوين اسم الله"، وقال متابع آخر، "شامخةٌ دائمًا وأبدًا"، و"ودي احلي حاجة فيكي انك. قوية بحبك موت"، و"بكينا يا أصالة مشانك لأنك قطعة من الحيّاة والوجود وأنتِ صدرتي نفسك إلى ماله نهاية لأ تصدرتي لـ الخلود.. أما مجرى الأحداث لا يُبكينا.. تعلمنا منك إن حدث أي اشي نمضى وما نوقف كتير عنده".

أصالة عن حبها الوحيد: مكنش أي راجل.. حبيته وكنت متعلقة بيه كتير

تطرقت الفنانة أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن حياتها الشخصية ومواقف من حياتها، ومن بينها علاقتها وزيجاتها، وخاصة آخر ما تعرضت له، حيث تم الطلاق بينها وبين المخرج طارق العريان، وأعلنت بنفسها نبأ الانفصال.

وأكدت الفنانة أصالة، على أن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان، والذي كان له تأثيرا كبيرا في حياتها، حيث قالت "هو مش أي راجل.. ومش هتكسف لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه".

وأضافت أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، من العاصمة الفرنسية باريس، "الحب بالنسبالي مش سهل، وحبيته كتير".