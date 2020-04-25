استغلي وقت الحجر المنزلي وأصبغي شعرك بألوان صيف 2020

القاهرة - لايف ستايل
وقت الحجر المنزلي المقام حاليا في البلاد يعتبر أفضل وقت لتغير ستايلك والاهتمام ببشرتك وشعرك ، وبما اننا في فصل الربيع ومع دخول الصيف تحتاجين لتغيير لون شعرك بألوان الموسم ، لذا جمعنا لكي احدث ألوان موضة الوان الشعر لموسم صيف 2020.
البني الغامق من الالوان المسيطرة دائما على ساحات موضة الوان الشعر سواء في الصيف او الشتاء ، كما انها تناسب كل ألوان البشرة ، وكل قصات الشعر القصير والطويل والمتوسط.
النحاسي من الألوان التي تناسب الصيف جدا ، ويناسب صاحبات البشرة الفاتحة جدا ، وكل قصات الشعر وخصوصا الشعر الطويل.
ومن الدرجات المميزة ايضا هي درجة Dark chocolate brown فهي تعطي للشعر مظهر طبيعي وحيوي ، ولا تنتهي موضتها.
الاسود النيلي أو Blue black درجة مميزة جدا وجريئة لفصل الصيف طبقيها بالطريقة الصحيحة لتعطيكي مظهر مختلف وأنيق.
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