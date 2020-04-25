أزياء رائعة بألوان ناعمة استقبلي بها رمضان هذا العام

القاهرة - لايف ستايل
صيحات موضة رمضان 2020 تحاكي مختلف أذواق النساء، فقد كشفت عنها دور الأزياء من خلال مجموعات رائعة تتناسب مع موسم الربيع والصيف، و تمنحكِ إطلالة محتمشة ومريحة ومواكبة للموضة .
لتتميز ي بإطلالة عصرية وجميلة في الشهر الفضيل، لا بدّ من اختيار الملابس التي تحاكي أحدث توجّهات الموضة لرمضان 2020، إن من حيث القصّات، أو الألوان، أو التفاصيل اللافتة. ومن بين التصاميم الكثيرة المتاحة أمامكِ، اخترنا لكِ أبرز ما لفتنا من أزياء بألوان ناعمة تمنحكِ إطلالة أنيقة وحيويّة في الوقت نفسه.
الأبيض لإطلالة أنيقة وناعمة
يمنحكِ اللون الأبيض الكثير من الأناقة والأنوثة، وهو من الألوان التي تعزّز جمال المرأة السمراء بشكل خاصّ، ويتناسب أيضًا مع مختلف تدرّجات البشرة. ستجدين الكثير من القفاطين والفساتين المحتشمة بتدرّجات الأبيض، إضافة إلى السراويل الواسعة والتوبات، وغيرها من التصاميم، فلا تترددي أبدًا في اعتماد ملابس باللون الأبيض في الشهر الفضيل.
مزيج من الأناقة والحيوية مع الأصفر الناعم
إذا كنتِ تبحثين عن لون ناعم يضفي عليكِ الحيوية أيضًا، فالأصفر الهادىء هو مثاليّ لكِ. لقد اختار المصمّمون أقمشة فخمة بالأصفر الناعم لخياطة أجمل التصاميم المحتشمة التي تناسب إطلالاتكِ الرمضانية، وهي أيضًا من الملابس التي تزرع البهجة في قلبكِ، فاحرص على اعتمادها لإطلالات رائعة في هذا الشهر.
لا تستغني عن الأزرق الفاتح
الملابس بالأزرق الفاتح هي من أجمل الألوان التي يمكنكِ اعتمادها في فصل الربيع، ولأنّ شهر رمضان يصادف هذا العام خلال الموسم الربيعيّ، لا تترددي في اختيار الفساتين المحتشمة والسراويل الواسعة والتنانير الطويلة وغيرها من الملابس باللون الأزرق الفاتح.
ما أجمل تدرّجات البيج
صيحات موضة رمضان 2020 لاطلالة محتشمة وانيقة
البيج بمختلف تدرّجاته يضفي عليكِ الكثير من التميّز والأناقة، ويعكس شخصيّتكِ الهادئة، وهو من أجمل الألوان الرائجة في ربيع وصيف 2020، لذا الملابس بهذا اللون هي خيار مثالي لإطلالة رائعة في شهر رمضان.
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ما هي توجّهات الموضة لإطلالاتكِ الرمضانية هذا العام؟
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