سيرين عبدالنور بإطلالة محتشمة وساحرة بـ"سهرانين معاكم بالبيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور بإطلالة محتشمة بأولى حلقات برنامجها سهرانين معاكم بالبيت، والذي يشاركها تقديمه الفنان أحمد فهمي، حيث ظهرت مرتدية جامبسوت باللون البيج اللامع، من الجلد، بقصة صدر على شكل حرف V.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للخلف، والألوان الترابية كانت أبرز ما يميز مكياجها، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأسود، وخاتم بنفس اللون.