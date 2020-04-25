بيت الأشباح.. عقوبة من ينتهك الحظر في إندونيسيا



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قرر مسؤول إندونيسي في جزيرة جافا، احتجاز منتهكي الحظر، والفارين من الحجر الصحي، منازل مهجورة يُعتقد أنها مسكونة بالأرواح، كما أوضح "24" الإماراتي.

وتتمثل الطريقة، في احتجاز من يخرق الحظر في منازل مهجورة يُعتقد أنها مليئة بالأشباح والأرواح الشريرة، مدة 14 يوماً.

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وقال كوسدينار: "طلب مني سكان العديد من القرى إذناً باحتجاز منتهكي الحظر في مدارس ابتدائية أو منازل مهجورة، أو حتى في منازل مسكونة بالأرواح، إن تطلب الأمر، موضحًا أنهم يقدمون الطعام ويراقبون المحتجزين حتى تنتهي فترة الحجر الصحي".

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في قرية سيبات، على سبيل المثال، اختار المسؤولون منزلاً مهجوراً منذ فترة طويلة، يعتقد السكان المحليون أنه مسكون بالأرواح، وحولوه إلى مركز للحجر لمنتهكي الحظر. ويقضي فيه ثلاثة أشخاص الحجر 14 يوماً.

وهي ليست المرة الأولى التي تستثمر فيها السلطات الإندونيسية الخوف من الأشباح لإجبار مواطنيها على الامتثال للحظر والتباعد الاجتماعي، وفي الأسبوع الماضي، ارتدى متطوعون ملابس الأشباح البيضاء، وتجولوا في الشوارع ليلاً لإجبار الناس على العودة إلى منازلهم، وفق موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.



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