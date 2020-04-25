استمتع بأجواء رمضان.. أفكار لعمل "ركن للصلاة" في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، اضطرت مصر لمنع التجمعات بجميع أشكالها، ومن ضمنها غلق المساجد إلى حين السيطرة الكاملة على الوباء العالمي، لذلك اضطر الغالبية ممن اعتادوا الصلاة في المساجد، أن يأدوا الفروض الخمسة في المنزل.

الصلاة في المسجد لها روحانية خاصة، ولكن يمكنك استغلال ركن بسيط في المنزل وتحويله إلى مكان للصلاة وذكر الله، بطريقة تشبه المسجد ما يعطيك الشعور المطلوب.

يستعرض لكم "الخليج 365" في الألبوم بالأعلى بعض من الأفكار التي تساعدكم في تخصيص مكان لأداء الصلاة يوميًا في المنزل، وفقًا لموقع "homemydesign".

-فاصل خشبي

يمكنك فصل مكان الصلاة بفاصل خشبي مزخرف بزخرفة إسلامية، لتضيف نفس الشعور الخاص بالمسجد على المكان.

-حائط

استغل ركن صغير جانب الحائط لا توضع فيه أي أشياء، إذ يمكن تخصيصه للصلاة، مع وضع المصحف والملابس المرغوب فيها.

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-غرفة مستقلة

إذا كانت لديكم غرفة صغيرة غير مستغلة في المنزل، يمكن تخصيصها بسهولة للصلاة، فسوف تكون منزعلة بشكل كبير عن صخب الأطفال

يمكن إنشائه في الشركات ومكان العمل، حيث إنه لا يستهلك مساحة.

- يمكنك صنع ركن للصلاة مخصص للأطفال باستخدام أدوات بسيطة.

المكونات الأساسية لتجهيزه:

- كمية مناسبة من ورق الكرتون.

- ألوان "اسبراي" حسب الرغبة (أبيض – أزرق – وردي).

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- مسترة 30 سنتمتر.

- سجادة صلاة.

- إضاءة تناسب الأجواء الرمضانية.

- حصّالة كرتون.

- سلاح أبيض "كتر".

- مسدس شمع.

- شريط لاصق (سولتيب).

- قلم تحديد.

- المفارش الرمضانية.

- فوانيس للديكور.

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طريقة عمل الركنة:

1: حدّدي مكان فارغ في بيتك، وقصي كمية مناسبة من الورق المقوى حسب مساحة المنطقة.

2: لوّني الكرتون، حسب اللون المراد ثم اربطي القطع وثبيتها عن طريق الشمع أو "السولتيب."

3-ضيفي بعض الإضاءات والمفارش الرمضانية على الكرتون، وتثبيتها عن طريق "السولتيب" على الكرتون أو على الحائط.

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