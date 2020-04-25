العناية بالحواجب وخلطات تكثيف في الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 07:46 مساءً - إذا كنتِ معتادة على ترتيب الحواجب أو تشكيلها بشكل احترافي، فلن يكون هناك ضرر في القليل من الرعاية. يجب أن يمسك الشعر بملاقط قريبة من الجلد قدر الإمكان، ويسحب في اتجاه النمو، وأزيلي الشعر النامي فقط بدلًا من إعادة تشكيل الحاجب، ولا تلمسي منطقة فوق الحاجب.



وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب:



فازلين لتكثيف الحواجب:

فازلين لتكثيف الحواجب



وزعي القليل من الفازلين على حاجبيكِ، واتركيهما لمدة 15 دقيقة، ثم استخدمي أي منظف مناسب لتنظيف الوجه جيدًا، للحصول على نتائج أسرع؛ كرري استخدام ذلك مرتين أو 3 مرات خلال اليوم.



جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب:

جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب



جل الألوفيرا المستخلص من أوراق نبات الصبار، من أفضل المكونات الفعّالة لتكثيف شعر الحاجبين.

استخدمي جل الألوفيرا لتدليك الحاجبين قبل الذهاب للنوم بشكل يومي. اتركيه طوال الليل، ثم يشطف في الصباح التالي.



زيت الخروع لتكثيف الحواجب:

زيت الخروع لتكثيف الحواجب



يعرف زيت الخروع باحتوائه على العناصر الأساسية لتحفيز نمو الشعر وتكثيف الحاجبين.

اغمسي أعواد القطن في قطرة من زيت الخروع، واستخدميها لتدليك حاجبيكِ، ثم يُترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يُمسح؛ باستخدام قطعة من القماش، كرري ذلك مرة واحدة يوميًا؛ للحصول على حاجبيْن كثيفيْن طبيعيًا.

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زيت فيتامين E لتكثيف الحواجب:

زيت فيتامين E لتكثيف الحواجب



زيت فيتامين E من أهم الفيتامينات التي تساعد على ترطيب وتغذية بصيلات الشعر لتحفيز نموه.

استخلصي الزيت الموجود داخل كبسولة واحدة من فيتامين E، وزعيه على حاجبيكِ مع تدليكهما برفق، يترك طوال الليل ويُشطف جيدًا بالماء الفاتر، كرري ذلك يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

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إرشادات ونصائح لتكثيف الحواجب

إرشادات ونصائح لتكثيف الحواجب



-1 تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد؛ فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

2 - يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صحّة الأظافر والشّعر، فإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه عن طريق الغذاء؛ بإمكانك الاستعانة بحبوب الفيتامينات.

3 - تتكوّن الحواجب أساسًا من البروتين، لذلك أكثري من تناول اللحوم، أما إذا كنتِ نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.

4- حاولي ألا تغيّري كثيرًا بشكل حاجبيكِ واتركيهما بشكلهما الطّبيعي، فعند نزع شعر الحاجبين؛ يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب، بل الاكتفاء بتنظيف الشعر حولهما، وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.

-5تجنبي استخدام قلم الحاجب لملء فراغاته، فهو مضر جدًا، ويتسبب في سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.

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