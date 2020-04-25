طريقة تخفيف العطر المركز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 07:46 مساءً - تميل النساء إلى اختيار العطور بحسب أطباعهنّ، فتنتقي المرأة الجريئة عطرًا مركزًا يفوح لمجرد مرورها وكأنها تقول "أنا هنا"، بينما تميل المرأة الخجولة والرومانسية إلى اختيار الرائحة المخففة التي تتسلل كنسمة ربيعية منعشة، لتثبت حضورها بهدوء وثقة.

المرأة الخجولة التي تميل للعطور المخففة والهادئة هي محور موضوعنا هذا، ولا بدّ من ذكر أنّ تخفيف العطر المركز هي القاعدة الأساسية لصنع العطور.

إليكِ فيما يلي طريقة صنع عطور مخففة بالإضافة إلى أهم النصائح لإزالة رائحة عطر ما، إذ يحدث أن نرشّ العطر ثم نعدل عن رأينا.

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صنع عطر مخفف عطر الورد

صنع عطر مخفف

المكوّنات:

30-35 من بتلات الورد ذات الرائحة العطرة.

كميّة مناسبة من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.



الطريقة:

ضعي بتلات الورد في كوب.

اسكبي الماء فوق البتلات واضغطيها قليلاً.

ضعي بتلات الورد الرطبة في وعاء واهرسيها جيدًا.

أعيدي بتلات الورد المهروسة إلى الماء.

اعصريها عدّة مرات حتى يتحوّل لون الماء إلى اللون البنّي المحمر.

صفّي الماء ثم أضيفي الفانيلا.

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نصائح لتخفيف العطر بعد رشّه

تخفيف العطر





ضعي قطرات من السبيرتو على قطنة ومرّريها على المنطقة التي قمتِ بنثر العطر عليها.

اصنعي خليطاً من صودا الخبز والمياه الدافئة وافركي المنطقة حيث نثرتِ العطر بهذا الخليط لمدّة 10 دقائق ثم اغسليها.

افركي البشرة بمزيج الخلّ أبيض والزيت ثم اغسليها بالصابون والمياه.

استخدمي المناديل المرطبة المخصّصة للأطفال.

للتخلص من رائحة العطر عن الثياب، ضعي القطعة التي قمتِ بنثر العطر عليها خارجاً ودعيها تتعرّض للهواء وللشمس لمدّة 3 ساعات.

انقعيها في الماء المضاف له أيضا نصف كوب من الخل الأبيض لمدة ساعة مثلا ثم اشطفيها جيدا وانشريها في مكان مفتوح حتى تجف.

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