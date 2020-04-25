حقائب باللون الوردي موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 07:46 مساءً - تبحثين عن اطلالات جديدة في كل موسم ، ولفصل الربيع تحتاجين إلى موديلات حقائب أنيقة وعصرية وبألوان مفعمة بالأنوثة والحيوية، ولذلك جمعنا لكِ أجمل موديلات حقائب وردي 2020 لتكملي أناقتك في موسم الربيع والصيف.





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شنط ألكسندر ماكوين ALEXANDER MCQUEEN ALEXANDER MCQUEEN



قدمت ماركة ألكسندر ماكوين ALEXANDER MCQUEEN شنط يد أنيقة باللون الوردي، مثل الشنطة باللون الوردي الفاتح والشنطة الكلتش المزودة بسلسلة معدنية. تابعي الجميلة تطلق برنامج الأزياء والموضة «الترند... دليل الموضة» في موسمه الثاني





شنطة من شانيل Chanel CHANEL



كما قدمت ماركة شانيل Chanel شنطة قماش وردي مزودة بسلسلة ذهبية وبتصميم راقي يليق بذوق المرأة العربية.







شنطة من كلوي CHLOE





CHLOE



أحببنا شنطة كلوي CHLOE الوردي الداكن والمصنوعة من الجلد الراقي وهي بحجم متوسطة ومزودة بسلسلة معدنية باللون الذهبي. تابعي المزيد : 4 صيحات لرمضان 2020 الأكثر رواجاً في الحلقة الأولى من برنامج «الترند... دليل الموضة»





شنط فندي Fendi FENDI





قدمت ماركة فندي شنط وردي باللون الوردي الفاتح وبأحجام مختلفة، سواء الشنطة متناهية الصغر أو الشنطة بالحجم الكبير جداً.







شنطة جيامبيستا فاللي GIAMBATTISTA VALLI

GIAMBATTISTA VALLI



تصميم مفعمة بالحيوية من توقيع جيامباتيستا فاللي GIAMBATTISTA VALLI، وهي شنطة وردي مزينة بطبعات الورود وبحجم متوسط.

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شنطة من ميو ميو MIU MIU

MIU MIU



تميزت شنطة ميو ميو MIU MIU بتصميمها الراقي، وهي بحجم متوسط بحيث يتم حملها باليد، وتناسب مختلف الأوقات.







شنط موسكينو MOSCHINO

MOSCHINO أيضاً قدمت ماركة موسكينو MOSCHINO شنط يد عصرية باللون الوردي، أحدهما مستوحى من علبة الهدية، والأخرى مزينة برسمة الفتيات مع نقشات ملونة.







شنط فالنتينو Valentino VALENTINO

أضافت ماركة فالنتينو MOSCHINO لمسة أنثوية للحقائب، مثل الحقيبة الوردي المزينة بالورود، والحقيبة المزينة بالفيونكة الكبيرة.













شنطة من فيرساتشي VERSACE VERSACE

قدمت ماركة فيرساتشي VERSACE شنطة وردي بحجم صغير ويمكن إرتداءها بعدة طرق، وهي مزودة بسلسلة فضي طويلة. تابعي المزيد:صيحة الحقائب الصغيرة جداً لموسم ربيع 2020

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