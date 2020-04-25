أساور للرجل ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 07:46 مساءً - أساور الرجال عادت منذ سنوات إلى واجهة الترند، وهي من أجمل أكسسوارات الرجل، وتضيف رونقاً خاصاً على طلّتك دون شك. من الأصفاد الرائعة ( cuff ) إلى أساور الباليه وكل شيء بينهما، هذه هي نماذج الموضة في عام 2020. ربما عودة هذا الترند سببها نجوم هوليوود الذين إعتمدوها على السجادة الحمراء، وخلال ظهورهم بأفلاهم مرتدين أساور من مختلف الأنواع والأشكال.

معايير إرتداء الأساور لدى الرجل

أساور جلدية



مثل معظم الأكسسوارات، تُعّد مجوهرات الرجال شيئًا شخصيًا، وبالتالي لا يوجد نمط سوار صحيح أو خاطئ. سواءً أكنت تريد سوارًا ذهبيًا أو غلافًا جلديًا، يجب أن يكون الإختيار بحسب ما تحب وما يناسب مظهرك وطلّتك. إليك المعايير التي يُستحسن إعتمادها عند شراء الأساور:

لون السوار

تطابق لون السوار مع الساعة

نصيحة التسوّق للحصول على سوار، هي نفسها عند البحث عن سترة جلدية أو زوج من الأحذية: إحصل على شيء يصمد أمام إختبار الزمن. يجب عليك أيضًا مراعاة أيّة مجوهرات إضافية ترتديها بانتظام (وأن تكون مطابقة لها مثل ساعتك أو خاتم الزواج). ومن الضروري أن تناسب السوار لون بشرتك؛ بشكل عام، يناسب الذهب البشرة الدافئة بينما تبدو البشرة الباردة أفضل مع الفضة. لمعرفة البشرة الدافئة من الباردة، أنظر إلى الأوردة على الجانب السفلي من ذراعك. إذا كانت زرقاء اللون، فإنّ بشرتك باردة، وإذا كانت خضراء، فأنت دافئ.

نوع السوار

سوار معدني على شكل سلسلة

يمكن القول إنّ السوار الناعم هو من أجمل أكسسوارات الرجال، وكذلك المعدنية. إلاّ أنّ معظم أساور المعصم لا تقتصر على المعادن الجذابة فقط. في الواقع، تأتي الأساور في كل إتجاه، من الجلد والحبل إلى الأنماط المطرّزة. بحكم طبيعة هذا النوع من الأساورغير الرسمي، ننصحك بحفظها هي وتلك الأساور الجلدية المصنوعة من الخرز البني والحبل لعطلة نهاية الأسبوع.

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أنواع السوار بحسب طبيعة الرجل

أساور خرز

أساور السلسلة: مع أسلوب "الثمانينيات" الذي أصبح قويًا، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تصبح السلاسل كبيرة ترند من جديد. وهي تليق بشكل عام بالرجل صاحب الأسلوب اللا مبالي.

أساور الجلد: لقد تم تجديد السوار الجلدي في السنوات الأخيرة مع Tom Ford و Versace و Saint Laurent الذين يقدمون تصميمات أنيقة. يعتبر سوار الجلد الأسود الأملس هو الأكثر تنوعًا في المجموعة، وهو متوفّر بالذهب والفضة، ويليق بالشاب المحب للطبيعة والتخييم، والشاب الرياضي.

أساور الخرز: هناك شيء خاص يربط بين الشاطىء وأساو الخرز، لدرجة أنّ الجميع سيفترض أنّه لديك دائماً قصة مثيرة ترويها. فهي تليق بالشاب المغامر والمرح والمحب للحياة.

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