قصة حب محي إسماعيل والألمانية: "قالتلي أنت شحات قلتلها عرفتي منين"

"أنا لما بحب بتجنن، أنا حبيت كتير جدا، وطول ما أنا عايش بحب"، هكذا تحدث قيصر السينما محي إسماعيل، عن الحب والمرأة في حياته، خلال حوار سابق له، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".

فالمرأة دوما ما تأخذ حيزا من حديث "إسماعيل" خلال استضافته الإعلامية، وأمس أشار الفنان لقصة حبه الشهيرة بامرأة ألمانية، التي تدعى ميتشل، ولكن لم يتزوجها، وذلك خلال حواره مع إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قائلا: "عشت قصة حب مع ألمانية، وركبت قطر من فرنسا لألمانيا علشان أروح لها".

وأشار "إسماعيل"، إلى أنه تحدث معاها بالإنجليزية وليس بالألمانية. وعقب حديثه عنها وتصدره محركات البحث، يرصد "هن" قصة حب محي إسماعيل والجميلة الألمانية.

وتعد أشهر قصص حُب محي إسماعيل، هي قصة حبه لتلك السيدة، التي ظل يحبها لمدة 40 عاما، منذ شبابه، قائلا، خلال حوار سابق له، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "أنا حبيتها 40 سنة، مكنتش لسة مثلت ولا اتعرفت، وفضلت أحبها لحد ما اتوفت منذ عدة أعوام، ولسة بعيط عليها لحد دلوقتي".

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وتابع، "سافرت وراحت وجت، وأنا اتجوزت سيدة مصرية، وفضلت أحبها برده".

وعن بداية معرفته بها، أوضح "إسماعيل" خلال الحوار، قائلا، "كنت لسة جاي من بلدنا ومش معايا فلوس، شوفتها في نادي الجزيرة، حبيت أتعرف عليها فقولت للجرسون حسابها عندي وأنا مش معايا فلوس أصلا، لاقيتها بتقولي (حساب إيه يا شحات)".

وتابع: "رديت قولتلها برافو عرفتي منين، ومن هنا عرفنا بعض".

وعن طريقة حبه للسيدات، قال الفنان، "لما بحب بكتب شعر للي بحبها، وبركع تحت رجليها، لأن الحب ده ذوبان، وأنا بغير وممكن أقتل اللي يبص للي بحبها"