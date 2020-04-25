تعذيب وتنمر وسادية في "رامز جلال مجنون رسمي".. حقوقية: البرنامج جريمة

هاجم الجمهور رامز جلال في حلقة أمس، في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، بعد تعرض الفنانة غادة عادل في أولى حلقاته لأشكال مختلفة من التنمر والعنف والسادية الأمر الذي أثار حالة من استياء الجمهور بسبب الألفاظ المستخدمة في البرنامج.

وقام "رامز" خلال الحلقة بتقييد غادة عادل على كرسي وتعذيبها، كما قام بصعقها بالكهرباء، ما أدى إلى بكائها وانهيارها، الأمر الذي وصفه بعض رواد "تويتر" بالعرض السادي، وأنه مهين لإنسانية الضيوف وبعيدا تماما عن الإضحاك، مطالبين بوقفه.

أشكال تنمر مختلفة تتعرض لها غادة عادل أثناء الحلقة

بدأ رامز جلال بوصف الفنانة غادة عادل، نجمة الحلقة الأولى، بـ "عضوة نادي المطلقات" الجديدة، في إشارة منه لانفصالها عن المخرج مجدي الهواري، ولم يكتف بذلك بل عاد للحديث عن الانفصال: "اتطلقت واترمت على السلم".

ردود أفعال غاضبة من الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى

انتقد المتابعون رامز جلال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" واصفين المقلب بـ "سخيف"، ومن أبرز التعليقات: "هو الموضوع سخيف ولا أنا بس اللي شايف كده، إيه السخافة دي مرة تضحك ومرة تعيط وتترجى وتتذل كل ده على حساب المشاهد".

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نهاد أبو قمصان: برنامج رامز يشكل عددا من الجرائم في قانون العقوبات

وتعليقًا على برنامج "رامز مجنون رسمي"، قالت نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن التنمر الموجود بالبرنامج يعتبر جريمة، فهو يشكل عددا من الجرائم في قانون العقوبات.

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، من ضمن العقوبات التعذيب، نشر العنف في المجتمع، وغيرها من الجرائم، متسائلة عن كيفية موافقة الضيوف على مثل هذه النوعية من المقالب.

وأكدت أنه وصل في البرنامج إلى ممارسة نوع من السادية ضد الضيوف وإجبارهم على القيام بأفعال معينة وإلا يكون مصيرهم التعذيب، مشيره إلى التأثير السيئ على الجمهور والأسر في المنازل.

وطالبت "أبو قمصان"، بضرورة تحرك النائب العام ضد هذه النوعية من البرامج، فهذا يعتبر حق عام، وكذلك ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام.