هند صبري اسم غني عن التعريف في الوطن العربي، حيث إنها من أكثر الممثلات موهبة، ومن أكثر النجمات شهرة، وعلى مر السنوات شاهدناها تشارك في عدد كبير من المناسبات والمهرجانات المحلية والعالمية، التي اختارت فيها أجمل الإطلالات وأكثرها فخامة، وتألقت بإطلالات لافتة ومتنوعة على السجادة الحمراء، وأثبتت في أكثر من مناسبة أنها واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، واليوم جمعنا بالصور أبرز إطلالات هند صبري بفساتين السهرة.



هند صبري في فستان من الترتر الأسود من إيترو:

من إطلالات هند صبري الأبرز في عام 2020كان في مهرجان البندقية السينمائي، وقد اختارت فيها فستان سهرة بتصميم فاخر من دار إيترو Etroمصنوعًا من مزيج قماش الترتر البراق مع قماش الحرير الأسود الذي زيّن منطقة الصدر، وتدلى من الخلف على شكل موجات من الكشكش، وكانت قد زيّنت اللوك بمجوهرات ألماسية ناعمة.



إطلالة جذابة في فستان أحمر اعتمدتها هند صبري:

إطلالة لافتة، اختارتها هند صبري باللون الأحمر، وهذا اللون يناسبها كثيراً ويناسب بشرتها السمراء وشعرها الأسود، وهنا اعتمدته على فستان ميدي مصنوع من قماش الدانتيل بقصة مكشوفة الأكتاف، ومزيّن بالشراشيب من الأسفل التي أضفت عليه لمسات من العصرية، وقد نسقت معه صندلًا فضيًا بكعب عالٍ ومجوهرات ألماسية.



هند صبري في فستان من لابورجوازي:

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شاهدنا هند صبري في إطلالة جمعت بين الأنوثة والجاذبية في فستان من التول الأسود المطرز بالكريستال من لابورجوازي Labourjoisieبقصة الكتف الواحدة الأنيقة، وقد نسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عالٍ أسود وساعة يد من IWC Schaffhausen.

فستان من الشيفون من إيلي صعب تألقت به هند صبري:

تألقت هند صبري في إحدى المناسبات الرسمية في إطلالة راقية في فستان سهرة من إيلي صعب Elie Saabمصنوع من قماش الشيفون المرهف باللون العنابي الغني بقصة مميزة مع كاب تدلى من الخلف أضفى عليه لمسات من الفخامة، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد من المعدن باللون الذهبي وأقراط ألماسية ناعمة.

أبرز إطلالات هند صبري بفساتين السهرة جمعناها لك بالصور، شاهديها واختاري الإطلالة الأجمل والأكثر أناقة برأيك لهند في فستان السهرة.

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