طفل دينا الشربيني في لعبة النسيان يثير السخرية: يقوم يتسحر معانا

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بالأمس عرضت أولى حلقات مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وتقدم شخصية "رقية" التي تفقد ذاكرة 6 سنوات من حياتها، وتوقفت ذاكراتها عند إنجابها لطفلها "يحيي".
مشهد احتضان "رقية" لطفلها "يحيى" داخل المستشفى، أثار سخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لكبر حجم المولود الذي استعانت به الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها.
مسلسل لعبة النسيان
ومسلسل "لعبة النسيان" من أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
المسلسل من بطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، على قاسم، رجاء الجداوي، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.
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