فطارك عندنا.. منيو ثاني أيام رمضان.. شيش طاووق دجاج والحلو كنافة بالنوتيلا

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المتزوجين حديثًا منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن"، منيو الإفطار لليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة.

مقادير شيش طاووق دجاج

كيلو وراك مخلية

معلقة كبيرة زيت

كوب زبادي

معلقة كاتشب

معلقة مايونيز

معلقة مستردة

رشة (ملح- فلفل- بابريكا- زعتر- ريحان- حبهان مطحون- ثوم بودر)

مكعبات بصل

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل ألوان

معلقة خل

طريقة تحضير شيش طاووق الدجاج

- تقطع أوراك الدجاج إلى مكعبات في وعاء عميق.

- تضاف البهارات والخضار المقطع، وتتبل جيدًا لمدة لا تقل عن ساعتين.

- توضع الخضراوات وأوراك الدجاج المقطعة في أعواد خشبية، وترفع على الشواية أو في صينية مدهونة بالزيت، وتدخل الفرن لمدة ساعة.

الحلويات

كنافة بالنوتيلا

مقادير الكنافة بالنوتيلا

½ ك كنافة

شوكولاتة نوتيلا

100 جرام زبدة

Advertisements

لينة

شراب القطر

زبدة للدهن

طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا

- فكّي الكنافة من بعضها.

- سخني الزبدة على النار وفور ذوابانها صبيها على الكنافة بالتساوي وقلبيها جيدا باستخدام يديكِ حتى تتشرب الكنافة من الزبدة جيدا.

- سخني الفرن على 250 درجة مئوية.

- قسمي الكنافة على قسمين.

- ادهني صينية الخبز بقليل وضعي نصف كمية الكنافة فيها واضغطي عليها لتشكل قرص مستوي.

- كرري العملية في صينية أخرى نفس النوع والمقاس مع النصف الآخر من الكنافة.

- ادخلى قرصي الكنافة في الفرن، واتركيهما حتى يصبح لونهما ذهبي مقرمش.

- اخرجي الكنافة من الفرن، وصبي على القرصين الساخنين شراب القطر.

- اتركي الكنافة حتى تبرد وتتشرب القطر كليا.

- في طبق التقديم ضعي قرصا واحدا من الكنافة على الطبق.

- افردي شوكولاتة النوتيلا على السطح بالكمية التي ترغبين بها.

- غطي طبقة الشوكولاتة النوتيلا بقرص الكنافة الآخر.

- يمكنك تزيين السطح بالكريمة المخفوقة، أو الفستق الحلبي المبشور.