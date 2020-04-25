أسرار للفطار في رمضان.. تكات سلق المكرونة

انتهى اليوم الأول من رمضان بطهي الجميع أشكال مختلفة من المحشي، وقدم موقع "هن"، تكات المحشي، وفي ثاني يوم يأتي دور المكرونة بالبشاميل، ولطريقة سلقها عدد من الخطوات للحصول على أفضل مذاع ودرجة طهي ممكنة. نصائح عند سلق المكرونة - يترك الماء ليغلي ثم يضاف عليه الملح. - تجنبي وضع الزيت في ماء السلق لأنه يمنع ملح الصلصلة من الالتصاق بالمكرونة. - تقسم المكرونة قسمين عند وضعها في الماء. - تقلب فور وضعها وتترك حتى تغلي ثم تخفف النار. - تقلب من وقت لآخر حتى لا تلتصق. - لا تضعي الغطاء على القدر أثناء الغليان. - تسلق المكرونة في قدر عميق. Advertisements - كل شكل ونوع مكرونة تأخذ وقتا مختلفا في السلق، السباجيتي تتطلب 6 دقائق. - يجب كسر السباجيتي نصفين قبل وضعها في الماء حتى لا تكون طويلة جدا. - الفيتوتشيني تحتاج 8 دقائق لتنضج. - المكرونة البينا (الفرن) تحتاج 12 دقيقة سلق. - المكرونة الصغيرة الحجم السميكة الفراشات تحتاج 8 دقائق لتنضج. - المكرونة الصدف تحتاج 6 دقائق لتصبح جاهزة. - لا تترك المكرونة حتى تجهز الصلصة حتى لا يتغير مذاقها أو قوامها. - تستخدم المكرونة فور سلقها.

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