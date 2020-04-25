والدها داعية إسلامي.. معلومات عن رزان مغربي بعد أن تصدرت الترند

تصدرت الفنانة رزان مغربي الترند بعد تقديمها برنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مسابقات يومي، وظهرت فيه رزان مغربي بلوك جديد عليها كليا، بشعر أشقر طويل، مع مكياج وبدت في كامل أناقتها.

وكانت أولى حلقات البرنامج أمس، وحل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على الحلقة وشاركت رزان مغربي مع جمهورها صورا من الحلقة وكتبت في التعليق عليها، "بحاول أكون محضر خير بين اتنين أخوات وأصحاب مشوار طويل يارب قدرنى على فعل الخير، وتحدى فى الخير اغلب السقا، هنيدى وثيق فى الفوز".

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن رزان مغربي.

- ولدت في أغسطس 1973، أي تبلغ من العمر 46 عاما.

- ولدت في بيروت بلبنان.

- هي مغنية ممثلة ومقدمة برامج مسابقات ومنوعات.

- رزان مغربي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل، منذ عام 2010.

- بدأت مشوارها الفني منذ عام 1989، من تلفزيون المستقبل.

- عاشت طفولتها في لندن قبل أن تنتقل للبنان، وهي حاصلة على الجنسية البريطانية.

- تجيد رزان العربية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية.

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- ولدت لأسرة مسلمة ملتزمة دينيا والدها هو الداعية عبدالوهاب مغربي، معروف بتبحره في العلوم الدينية.

- لها شقيق واحد هو طارق يصغرها.

- لها أبناء من ناجي كامل، رزقت بالأول في عام 2014، وتقيم معه في الزمالك.

- حصلت على لقب أصغر مقدمة برامج في لبنان بتقديم برنامجها الليل المفتوح، على شاشة المستقبل وظلت تقدمه لـ 3 سنوات قبل الدخول لعالم التمثيل.

- توالت بعد ذلك في تقديم البرامج، ومن لبنان إلى العالم العربي حتى قدمت في مصر عام 2008 وحتى 2011 برنامج مسابقات.

- اختفت فترة عن الإعلام المصري بسبب نشر فيديوهات شهيرة لها على مواقع الإنترنت.

- خلال تلك الفترة بدأت رزان مغربي في المشاركة في أفلام ومسلسلات وأصبح لها اسما معروفا في الوسط الفني.

- عادت بعدها بفترة لتقديم البرامج على شاشات عربية مختلفة، وآخرها هو "اغلب السقا"، بالمشاركة مع الفنان أحمد السقا.