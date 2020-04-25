بعد دعوة "الصحة".. اتبع هذه الإجراءات للوقاية من كورونا أثناء التبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتكثيف التبرع بالدم خلال الأيام المقبلة، في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة خلال فيديو منشور على صفحة الوزارة الصحة بـ"فيسبوك" "إن هناك مرضى يحتاجون للدم طوال الوقت مثل الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط الذين يحتاجون لنقل الدم مرة أو مرتين كل شهر".

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وفي هذا الصدد، نوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها خلال التبرع بالدم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفقا لما قاله الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، موضحًا أن جميع مراكز التبرع بالدم بدأت بالفعل في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وهي:

- يتم تعقيم السرائر بعد كل مواطن أثناء عملية التبرع بالدم.

- تنظيم أعداد المواطنين المتبرعين لمنع التجمعات.

- تطهير كل الأدوات المستخدمة أثناء التبرع بالدم.

- استخدام أدوات منفصلة لكل متبرع.

- تعقيم الأجهزة المستخدمة في عملية التبرع.

- التخلص من الأدوات المستخدمة فورا بعد الانتهاء وإلقاؤها في سلة المهملات.

- بعد انتهاء كل متبرع يتم تعقيم المكان والأرضيات.

أكد "أمجد" أن بعد جميع هذه الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل مراكز نقل الدم، ولا توجد أي وسيلة أو فرصة لنقل العدوى، لكن هناك بعض الإجراءات التي يجب على المتبرعين القيام بها، وهي:

- ارتداء الكمامة أثناء الذهاب والتبرع بالدم.

- ارتداء جوانتي.

- التخلص من الكمامة والجوانتي بعد الانتهاء من التبرع بالدم فورا.

- تعقيم اليدين قبل وبعد الانتهاء من عملية التبرع.

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