كيف تتناول الحلويات الرمضانية دون زيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يكاد لا يخلو أي منزل من الحلويات الرمضانية الشرقية، ونظرا لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية تتسبب في زيادة الوزن، ولكن كيف يمكننا تناول الحلويات الرمضانية دون زيادة الوزن؟

يجيبنا عن هذا السؤال الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية قائلة لـ"الخليج 365": يجب الحرص على تناول الحلويات الرمضانية باعتدال، واتباع ما يلي:

- يجب تقطيع قطع الحلويات إلى قطع صغيرة قبل تقديمها للتناول.

- الحرص على تناول الحلويات مرتين في الأسبوع.

- الحرص على ممارسة الرياضة، كالمشي ساعتين بعد الإفطار أو يمكن ممارسة الرياضة في المنزل.

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- يفضل استخدام سكر دايت للتحلية، ويفضل اختياره من الأنواع القابلة للتعرض الحراري.

- الابتعاد من تناول المشروبات والعصائر الرمضانية المحلى والمشروبات الغازية بجانب قطع الحلوى.

- يفضل تناول حلوى رمضان بعد الفطار بساعتين.

- يجب عدم الإكثار في تناول وجبة الإفطار ثم تناول الحلويات الرمضانية.

- الحرص على إعدادها في المنزل، لأن هذا يساهم في التقليل من سعرتها الحرارية.

- الابتعاد عن تناول الحلوى في السحور، لأنها تسبب الاحساس بالعطش طوال النهار.