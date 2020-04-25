فيديو.. من هي نبوية ابنة الفنان عادل إمام في مسلسل"فلانتينو"؟

"نبغة علمية، تدرس علوم الفضاء، هدفها أن تكتشف كوكبا وتعيش فيه"، هكذا عُرفت شخصية "نبوية فالنتينو"، الابنة الصغرى للفنان عادل إمام، خلال مسلسله الجديد الذي يدخل ضمن السباق الرمضاني، لعام 2020، والتي تلعب دوره الفنانة "هدى المفتي".

تظهر "نبوية" بملابس منمقة، والتي ترمز للفتاة الدؤوبة والحريصة على دراستها، وترتدي نظارة وفيونكة، وتعقد شعرها لأعلى، وهو الدور الذي أثار إعجاب المشاهدين، فور طلتها خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الفنانة هدى المفتي، وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السطور التالية.

- هدى المفتي من مواليد القاهرة، حيث ولدت في 4 ديسمبر، 1994، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

- ممثلة وعارضة مصرية، بدأت مشوارها الفني بعد دراستها للمسرح، في معهد الفنون المسرحية.

- بدأت عملها الفني كعارضة أزياء ونجحت حتى أصبحت موديلا لأحدث الماركات المعروفة والمشهورة.

- نجحت هدى في لفت الأنظار إليها كممثلة من خلال تجسيدها لشخصية "نادين" في مسلسل "هذا المساء" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2017.

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- جسدت دور ابنة الفنانة رانيا يوسف، خلال مسلسل "كأنه إمبارح"، حيث قامت بدور"لينا".

- تعتبر هدى من الفنانات المتواجدات بصفة دائمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك متابعيها بكل تفاصيلها، حيث يبلغ عدد متابعيها مليونا و400 ألف شخص.

- وكانت كشفت هدى المفتي، عن أظرف معاكسة تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامجها "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، قائلة إنها ذهبت لتناول العشاء في أحد المطاعم وكتبت ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتفاجأ برسالة من شخص يقول لها "إنتي فين يا جزمة".

ووصفت هدى المفتي، صاحب الرسالة بأنه "واحد دمه خفيف"، معتبرة أنه تحدث معها بعشم، وأن أصدقاءها أنفسهم لا يحدثوها بهذه الطريقة.

- ترددت الكثير من الأسئلة عن طبيعة العلاقة التي تربطها بالفنان محمد الشرنوبي، لوجودهما في أكثر من عمل مشترك جمع بينهما، كمسلسل "كأنه إمبارح"، وفيلم "بنات ثانوي"، ومسلسل "نصيبي وقسمتك"، في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، والتي وضحتها، إنَّه يوجه إليها دومًا تساؤلًا حول علاقتها بالفنان محمد الشرنوبي، قائلة: "الناس في الشارع بتسألني عنه، والناس حابة تشوفنا مع بعضنا، وشرنوبي زي أخويا".

- شاركت في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، مع الفنانة جميلة عوض، هنادى مهنى، مايان السيد، مي الغيطي، والفنان محمد الشرنوبي، وتدور أحداث الفيلم عن قصة خمس فتيات في مرحلة المراهقة ويقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

- كانت هدى نوهت قبل عرضت مسلسل "فالنتينو"، عن دورها خلاله، قائلةً: "نبوية نيرد قد الدنيا ودودة قراية، الكتاب مش بيفارقها، حبيبة قلب فلانتينو".