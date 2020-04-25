"عرضت عليه الزواج".. قصة حب أصالة وطارق العريان.. ألمحت بإمكانية العودة

بعد انفصال دام نحو 6 أشهر، بين الفنانة السورية أصالة نصري، وزوجها السابق طارق العريان، عادت المطربة لتلمح من جديد حول إمكانية عودة المياة لمجاريها، خلال برنامج "The Insider بالعربي"، ردًا على سؤال افتقادها له.

وقالت الفنانة السورية خلال حديثها، "يعني أكّيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكّيد"، وعن إمكانية تجمعهما سويًا على مائدة الإفطار في شهر رمضان، قالت أصالة: "والله ما بنعرف لسة الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".

ويُقدم "هُن"، قصة حُب الفنانة أصالة نصري والمخرج طارق العريان، خلال السطور التالية.

لم تترك الفنانة السورية أصالة مجالا إلا وتحدثت عن زوجها المخرج طارق العريان، ومؤخرًا أكدت الفنانة أنها كانت تشعر تجاه الأخير بالإعجاب قبل انفصالها عن زوجها الأول.

أوضحت أصالة خلال استضافتها في برنامج" صاحبة السعادة" التي تقدمة الفنانة إسعاد يونس، أنها منذ أن تزوجت بالمنتج طارق العريان، وهي تشعر وكأن عمرها 18 عامًا، وتزوجا منذ 13 عامًا في مارس 2006، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب التوأم علي وآدم.

وقال "العريان"، خلال حديثه مع الإعلامي "نيشان" ببرنامج "توأم روحي"، إنه تعرف على أصالة خلال تصوير أغنيتها "يا مجنون" وكان متزوجًا حينها، وإنه جمعته سهرة بها برفقة زوجها الأول.

لترد "أصالة" مؤكدة أنها أُعجبت بـ "العريان"، منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.

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وفي لقاء تلفزيوني تحدثت أصالة عما تحبه في زوجها طارق العريان الذي تناديه دائما بـ "تيتو"، حيث أكدت أنها تحب هدوءه، وكونه "ما بيبصبص"، في إشارة إلى كونه لا يغازل النساء، معترفة بكونها هي من وقعت في حبه أولا.

ورغم انفصال أصالة، وطارق العريان، إلا أنهما يتابعان بعضهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون أن يحذف أحدهما الآخر، كـ"خطوة معتادة" للثنائيات عقب انتهاء العلاقات.

وكانت تطرقت الفنانة أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن حياتها الشخصية ومواقف من حياتها، ومن بينها علاقتها وزيجاتها، وخاصة آخر ما تعرضت له، حيث تم الطلاق بينها وبين المخرج طارق العريان، وأعلنت بنفسها نبأ الانفصال.

وأكدت الفنانة أصالة، على أن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان، والذي كان له تأثيرا كبيرا في حياتها، حيث قالت "هو مش أي راجل.. ومش هتكسف لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه".

وأضافت أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، من العاصمة الفرنسية باريس، "الحب بالنسبالي مش سهل، وحبيته كتير".