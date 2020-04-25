الخيانة وفقدان الذاكرة.. تشابه بدايات الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان

الخيانة وفقدان الذاكرة، كانت السمة الغالبة على المسلسلات هذا العام، وظهر ذلك في أحداث الحلقات الأولة من مسلسلي "فرصة تانية" والذى تجسد فيه دور البطولة فيه الفنانة ياسمين صبري، لعبة النسيان، بطولة الفنانة دينا الشربينى.

ياسمين صبري تفقد الذاكرة من الحلقة الأولى

تعرضت الفنانة ياسمين صبري، والتي تجسد دور "ملك"، لفقدان الذاكرة منذ الحلقة الأولى، بعد زواج خطيبها الأول أحمد مجدي، والذى يجسد دور "زياد" من الفنانة آيتن عامر، حتى تعرضت لحالة انهيار عصبي مفاجىء فقدت القدرة على التوازن اثناء قيادة السيارة مما عرضها لحادث فقدت على إثره الذاكرة.

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دينا الشربينى تفقد الذاكرة بعد خيانتها لزوجها

فقدت الفنانة دينا الشربيني، والتي تجسد دور "رقية" الذاكرة بمسلسل لعبة النسيان، منذ الحلقة الأولى، بعد اكتشاف زوجها أحمد صفوت، والذى يجسد دور "أمجد"، خيانتها له، حتى تقرر محاولة الانتحار، بعدما أمسك بها زوجها تخونه مع المحامي، ليقتلا بعضهما.

وتدخل بعدها في غيبوبة، وعندما علمت عائلة زوجها أنها فاقت من الغيبوبة أصابتهم صدمة شديدة وذهب شقيق زوجها "نادر" إلى المستشفى وواجهها بما فعلت لكنها أنكرت كل ما قاله، كما واجهها ضابط المباحث بفيديو مسجل من منزلها بعدما اكتشف أمجد خيانته لها لكنها لا تتذكر أي شئ، وتحاول "بهيرة"، والتي تقوم بدورها الفنانة إنجي المقدم، التي تقوم بدور الطبيبة النفسية بمنعهم من استجوابها لأن حالتها لا تسمح بذلك، وتدخل رقية في حالة انهيار عصبي.