12 معلومة يقدمها هاني الناظر بعيدًا عن فيروس كورونا.. تعرف عليها

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي سابقًا، مجموعة من النصائح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بعيدًا عن فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.

وقال "الناظر"، خلال منشوره، "بعيدًا عن كورونا صحح معلوماتك واعرف الحقائق الطبية التالية".

1- البهاق مرض مناعي وليس مرضا معديا على الإطلاق.

2- الصدفية مرض جلدي مناعي وغير معدي نهائيا

3- الثعلبة مشكلة غير معدية تمامًا

4- حبوب الشباب تتأثر جداً بالعامل النفسي ولا تقتصر فقط على سن المراهقة ولكنها قد تمتد في الثلاثينيات الأربعينات، وأكثر، لأنها مرتبطة بالتوتر والشد العصبي.

5- التينيا مرض ينتج عن الإصابة بأنواع من الفطريات ويعالج بالأدوية ولكنه قد يعاود الإصابة مرة أخرى إذا تعرض الإنسان للفطريات مرة ثانية، ولا يوجد علاج يمنع عودة الإصابة للأبد.

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6- الأكزيما نوع من الحساسية وهي مرض غير معد إطلاقا

7- الشعر الأبيض ظاهرة طبيعية مع تقدم السن وقد تظهر مبكرا عند بعض الأشخاص نتيجة عوامل وراثية ولا يوجد علاج دوائي للشيب.

8- الصلع صفة وراثية ولا يوجد علاج دوائي للصلع، لأن الصفات الوراثية لا تعالج بالأدوية.

9- الصابون الذي يحتوي على كبريت أو فينيك أو ديتول أو أي مواد مطهرة له أضرار عديدة وخطيرة على الجلد فلا تستعمله.

10- حلاقة شعر الأطفال الصغار بالموس لا يؤدي إلى كثافته ونعومته.

11- إضافة الكلور لماء الاستحمام لا يؤدي إلى تفتيح البشرة بل يمثل خطرا شديدا على الجلد.

12- دهان الشعر بالجاز لايساعد على نعومته ولايفيد الشعر إطلاقا بالعكس يمثل خطرا على فروة الرأس ويحرق الشعر ويقصفه.