"أول رمضان بدونها"..والد الإعلامية صابرين بورشيد يطالب متابعيها بالدعاء لها

شارك أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية الراحلة "صابرين بورشيد"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها اسم ابنته، معلننًا من خلالها افتقاده لنجلته بعد عام من وفاتها، وبخاصة في شهررمضان المبارك.

وأرفق والد الإعلامية لراحلة تعليقًا على الصورة قال خلالها، "أول رمضان بدون فقيدتي صابرين، حبيبتي الله يجعلك من المبشرين بالجنه، اللهم أرحم من تشتاق لهم النفس وهم تحت التراب اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أغفر لهم وأرحمهم برحمتك يارب العالمين".

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وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

وأعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاتها صباح يوم 22 يوليو، عام 2019 عبر حسابه على "إنستجرام"، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، وتعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر والدها صورة لها وأرفق تعليقًا معها أعلن خلال وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".