يقدم موقع "هن"، على مدار شهر رمضان، نصائح طبية يومية من داخل "العيادة"، للمرأة والأسرة في كافة التخصصات، لتعويض قلة الذهاب للأطباء في تلك الفترة، بسبب الحرص على منع تفشي فيروس كورونا المستجد النسبب لـ "كوفيد 19".
وعرض الدكتور حسن جعفر طبيب النساء والتوليد، عددا من النصائح للمرأة الحامل، خلال فترة التصدي لفيروس كورونا، وكيف يؤثر على الحمل.
وقال "جعفر" في فيديو لـ"هن"، "السيدات الحوامل مش عرضة أكتر للإصابة بكورونا، المشكلة أنهم مناعتهم بتقل شوية بس عادي إحنا الحوامل عندنا في مصر صغيرات السن ومناعتهم كويسة، فنسبة الإصابة مش كبيرة".
وأوضح "جعفر"، طريقة تجنب الإصابة بكورونا للحوامل مشيرا أنها نفس الطريقة التقليدية، "التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، ارتداء الماسك".
ونصح بأنه يجب أن تذهب الحامل للكشف عن كورونا إذا ما أصيبت بحمى ولا تنخفض درجة الحرارة عن 39، بالإضافة إلى الكحة الجافة، ووجع الزور.
وأثبتت الدراسات المحدودة التي أجريت على الحوامل المصابات بكورونا، أن الفيروس لا ينتقل للجنين خلال الحمل، ويمكنها أن ترضع طفلها باستخدام واقي الوجه وتلمسه بطريقة طبيعية.
كما أن الأدوية التي تؤخذ أثناء الحمل هي آمنة وصحية تماما خلال الحمل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "عيادة هن".. كيف يؤثر فيروس كورونا على المرأة الحامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.