فيديو وصور.. "إخفاء وجوه أطفالها".. عادة منى زكي حتى في رمضان

رغم كونها من الوسط الفني، وتظهر باستمرار هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، سواء في الأفلام أو الإعلانات أو غيرها من الفاعليات الفنية، إلا أن منى زكي تحرص دوما على عدم ظهور أبنائها بوجوههم، حتى في أول مشاركة إعلانية لهم معها في إعلانات رمضان 2020، لم تظهر وجوههم.

أول ظهور لـ "لي لي"

ظلت "لي لي"، الابنة الكبرى للنجمين منى زكي وأحمد حلمي، مختفية عن الأضواء طوال سنوات طويلة، ولكنها ظهرت مؤخرا بعد أن أصبحت في عمر المراهقة حيث تبلغ 16 عاما، وذلك حينما دعمها والدها في مشروع الرسم على الملابس، ومرة أخرى في حفل جنيفر لوبيز الذي أقيم العام الماضي، وظهرت أيضا مع منى زكي وأحمد حلمي.

وقبل ذلك كانت "لي لي"، بعيدة تماما عن الأضواء أو الظهور الإعلامي.

فيديو الحظر

خلال فترة الحجر الصحي المفروضة هذه الأيام بين الجميع لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، اضطر معظم الفنانين لقضاء أوقاتهم في المنازل مع الأطفال، فشاركت منى زكي متابعيها بفيديو وهي تقضي وقتها مع طفليها، وظهروا يرسمون ويلعبون ويشاركون في تنظيف المنزل، ولكنها حرصت أيضا على عدم إظهار وجوههم في الفيديو.

Advertisements

إعلانات رمضان

ومن جديد تظهر منى زكي في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، بمشاركة طفليها، ولكنها أيضا فضلت أن تكون وجوه أولادها غير ظاهرة رغم تعدد الكادرات معهما.

وظهر الطفلان يركضان بظهرهما في الإعلان، لتثبت منى زكي بذلك رغبتها في إخفاء أبنائها حتى يكبران.