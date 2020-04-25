صور.. هنا الزاهد تزيل "التاتو" بالتزامن مع شهر رمضان

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسات إزالة التاتو حيث شاركت مع جمهورها ومتابعيها نبأ خضوعها لجلسات إزالة الوشم، وشكرت طبيبها على مجهوداته. ونشرت هنا الزاهد صورة برفقة طبيبها وشقيقاتها نور وفرح الزاهد خلال الجلسة، وكتبت في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "ثالث جلسات إزالة التاتو، شكرا يا دكتور على مجهودك". Advertisements وتشارك هنا الزاهد جمهورها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية آخرها مشاركة تناول زوجها الفنان أحمد فهمي الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم.

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