علشان نقدر نعيش.. ياسمين عبدالعزيز تعلق على اسم مسلسها "ونحب تاني ليه"

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على اسم مسلسلها الجديد، الذي يشارك في السباق الرمضاني، لعام 2020، "ونحب تاني ليه"، والتي تقوم به بتجسيد شخصية "غالية".

وشاركت "ياسمين"، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "علشان نقدر نعيش".

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مسلسل "ونحب تانى ليه"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث، وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمي وتقع في حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها.