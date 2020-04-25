مجموعة فساتين زفاف ريم عكرا لعروس ربيع 2021...رسالة حب واتحاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتهرت المصممة اللبنانية الأصل ريم عكرا، بتصاميمها الغنية بتطريزات الخرز المعقدة والدانتيل الناعم، وأثواب الـ ball gowns الدراماتيكية.

و بعد هجرتها إلى نيويورك للدراسة في معهد الأزياء والتكنولوجيا، أطلقت علامتها التجارية التي تحمل اسمها في نيويورك في عام 1997، وقدمت على مدى 23 سنة مجموعات للعرائس غنية بفساتين كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين في ظلال الباستيل الجميلة وأخرى بصور ظلية بسيطة ونقية إلى جانب الفساتين القصيرة الجريئة، إذ تأخذ تصاميم ريم عكرا مختلف أذواق العرائس في عين الاعتبار.

وفي ضوء جائحة وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ بداية العام الحالي، تم إلغاء أسبوع أزياء العرائس لموسم ربيع 2021، وبالرغم من ذلك قامت المصممة الموهوبة بإطلاق مجموعتها لربيع 2021 التي تحمل عنوان "United Collection" لنشر رسالة الحب والالتزام والاتحاد خلال الأوقات الصعبة.

ومن أجل تخطي جلسة التصوير التقليدية، اختارت عكرا أن تعرض أثوابها أمام خلفيات أزهار مشرقة لجعلها تبدو رائعة.

وأتت المجموعة الجديدة غنية بأثواب الـ ball gown من التول الناعمة الحالمة مع تفاصيل الدانتيل الأنثوية بالإضافة إلى الصور الظلية الكلاسيكية والنظيفة التي تعكس الحداثة والرومانسية.

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ومن أبرز الفساتين التي لفتت أنظارنا نذكر فستان "بوكيه" بدون حمالات بتوب الكورسيه وتطريزات الأزهار، وفستان "دريمي" المصنوع من التول والدانتيل المخرم الذي يأتي بفتحات عارية على مستوى الاكتاف وفتحة صدر شفافة.

وبرز فستان "يونيك" الذي تميز بأكتاف قصيرة وواسعة وتطريزات جرافيكية جذابة، وفستان "سيريمونيه" الذي يأتي بأكمام كاملة من الدانتيل وأكتاف منسدلة عارية وصورة ظلية ضيقة منحوتة على مستوى الخصر وواسعة من الأسفل.

وتضمنت المجموعة أيضا فستان "انجيل" بدون حمالات بقصة ضيقة وتنورة واسعة، فستان "Fortunate" بأكتاف منسدلة وقصة عنق على شكل V عميقة وتنورة منسدلة.

كانت المجموعة متنوعة وشاملة لمختلف أنماط أزياء العرائس وكلها بدت عصرية وحالمة مناسبة للأيام المشرقة التي تتنظر كل فتاة مقبلة على الزواج في فترة ما بعد وباء كورونا.