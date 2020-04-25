الامارات | عضو كبار العلماء بالسعودية: صلاة التراويح في المنازل وراء ائمة الحرمين لاتصح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد المطلق اليوم، بعدم صحة صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين الشريفين من خلال النقل المباشر للصلاة عبر التلفزيون.

وقال الشيخ المطلق، خلال استضافته "عن بعد" في برنامج "فتاوى" المذاع على القناة السعودية ، إنه لا يحسب أجر الجماعة لمن فعل ذلك، لأنه بين الشخص وبين الحرمين مئات الكيلومترات، ويمكن للإنسان أن يصلي في بيته مع أهله أولاده.

واستنكر الشيخ المطلق اهتمام الناس بالتراويح أكثر من اهتمامهم بالفرائض، قائلًا: "إننا نصلي الآن الفرائض في بيتنا والحمد لله، نأخذ أجر الجماعة وأجر الذهاب للمسجد، لماذا؟ لأننا ممنوعون من المسجد لمصلحتنا، ومصلحة المسلمين ".

وأشار الشيخ المطلق إلى أن "العذر حبسنا عن الذهاب للمساجد، ولولا هذا العذر لكنا أول الذاهبين".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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