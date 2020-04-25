الامارات | " كورونا".."كوفيد".."مطهر"..أسماء أطفال في الهند بزمن الوباء

شكرا لقرائتكم خبر عن " كورونا".."كوفيد".."مطهر"..أسماء أطفال في الهند بزمن الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن تأثير فيروس "كورونا" في الهند تجاوز الخوف من الاصابة بالمرض إلى التعايش معه كجزء من الحياة اليومية لدرجة أن عائلات كثيرة بدأ تطلق على المواليد الجديد أسماء مرتبطة بوجود هذا الفيروس في الحياة، بحسب صحيفة "insider"، و"موقع دوتشي" فيلا الألماني.

في بلدة غوراكبور بولاية أتر براديش الهندية، أنجبت أم هندية طفلتها الجديدة، ولم تتردد في ان تطلق عليها اسم "كورونا". عم المولودة قال لوسائل الاعلام التي تناقلت الخبر، أن العائلة تناقشت كثيرا في الامر، ووجدوا أن الفيروس الجديد رغم خطورته ساعد الناس على انتشارعادات صحية سليمة، مؤكدًا أن هذا الاسم "سيكون رمزا لوحدة الشعب الهندي في مواجهة الفيروس".

وفي نهاية مارس الماضي، أطلقت أم هندية اسما "كوفيد وكورونا" على توأمها، وأكد والدا التوأم، أنهما يأملان أن تكون الأسماء هي سبب في تذكيرهما بالصعوبات التي واجهوها أثناء ولادة أطفالهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأم "برتي فيرما" أنها واجهة صعوبة أثناء ولادة التوأم، وأردت تخليد ذكرى يوم الولادة بهذه الاسماء، وأوضحت أن طاقم المستشفى أطلق الاسمين على التوأم، ما جعلها تفكر جديًا في إطلاقهما على طفليها.

أسرة هندية ثالثة، قررت أن تسمي طفلها الجديد "مطهر"، أملا في أن يكون اسم الطفل بمثابة تذكير للناس، كي يحافظوا على نظافة أيديهم للحماية من فيروس كورونا.

وقال والد الطفل أومفير سينج، إن اسم الطفل هو "مساهمتهما" في مكافحة الوباء الجديد، كما أنها أيضًا طريقة لهم بتخليد هذه اللحظة في التاريخ، وأضاف "سنتذكر هذه الفترة الصعبة كلما نطقنا باسمه".