حيل بسيطة لجعل ظلال العيون يدوم لساعات طويلة

لتكوني على علم بكافة الحيل الجمالية التي تساعدكِ على إتمام مكياج جميل، ثابت ويدوم طويلاً. في هذا المقال، سنخبركِ عن كيفية تثبيت الآيشادو من خلال 8 حيل بسيطة يمكنكِ تطبيقها باستعمال مكونات طبيعية، أم منتجات جمالية.

تثبيت الآيشادو بواسطة جل الألوفيرا

إن اللجوء إلى الأولفيرا هو من بين الطرق الطبيعية الأنسب لتثبيت ظلال العيون. إختاري ورقة من هذه العشبة، استخرجي الجل منها، طبّقي كمية قليلة منه على الجفن المتحرك واتركيه لمدّة دقيقة واحدة. من بعدها، قومي بوضع الآيشادو وكوني أكيدة أنه سيدوم طويلاً. هذه الخطوة، تؤمن الرطوبة لعينيكِ أيضاً، من خلال تزويدها بزيت الألوفيرا.

تثبيت الآيشادو بواسطة الفازلين

في حال لم يتوّفر لديكِ آيشادو برايمر، لا تقلقي! يمكنكِ استعمال الفازلين كمستحضر بديل عنه. ضعي القليل منه على الجفون من ثم طبّقي ظلال العيون، لتحصلي على النتيجة المرجوّة. طريقة أخرى لإستعمال الفازلين كمثّبت، هي من خلال مزجه مع الآيشادو، ومن ثم تطبيق المزيج على العيون.

تثبيت الآيشادو بواسطة الرذاذ المثبت للوجه

كما تعلمين أن الرذاذ المثبت للوجه، يتم رشّه بعد الإنتهاء من تطبيق المكياج لكي لا يسيل. لكن ما تجهلينه أن هذا المنتج يمكنه أن يحلّ مكان البرايمر الخاص بظلال العيون. بكل بساطة، رشي القليل من السبراي على الفرشاة المخصصة لتطبيق الآيشادو، قبل وضعه على الجفون وبالتالي ستتجنبين سيلانه!

تثبيت الآيشادو بواسطة القلم الأبيض

لا شكّ أنكِ ستجدين قلم أبيض داخل حقيبة المكياج الخاصة بكِ! استعمليه لتثبّتي الآيشادو، من خلال تطبيقه على الجفن بالكامل، قبل وضع ظلال العيون. فضلاً عن ذلك، سيمنحكِ الكحل الأبيض سحنة مضيئة في مكياج العيون.

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تثبيت الآياشدو بواسطة ملمّع الشفاه

إذا كنتِ تريدين أن تجعلي الآياشدو يدوم طويلاً وأن تزوّيدي عينيكِ بلمسة لامعة في الوقت عينه، ما عليكِ إلّا إستعمال ملمّع الشفاه كبرايمر قبل وضع ظلال العيون. لا تكثري من هذا الملمّع لتتجنبي الحصول على طبقة سميكة في الآيشادو!

تثبيت الآيشادو بواسطة الهايلايتر

حان الوقت عزيزتي لأن تستعملي الهايلايتر كمبثت لظلال العيون، ليس فقط لمنع سيلانه، بل أيضاً للحصول على مكياج عيون مضيء، عصري ومواكب للآخر الصيحات الجمالية. هذه الخطوة هي مناسبة لإطلالاتكِ الليلية، لكي تبرزي سحر عيونكِ كالمحترفات!

تثبيت الآيشادو بواسطة الكونسيلر

من بين حيل المكياج التي يمكنكِ اللجوء إليها للحفاظ على ثبات ظلال العيون، هي إستعمال الكونسيلر. احرصي على تطبيق طبقة منه على الجفنين المتحركين قبل وضع الآشادو، وبالتالي سيدوم لساعات طويلة.

تثبيت الآيشادو بواسطة الفاونديشين والبودرة

في حال لم ترغبي في إستعمال المنتجات والمكوّنات المذكورة أعلاه، يمكنكِ أخيراً إختيار كريم الأساس وبودرة الوجه لتثبيت الآيشادو. إلجئي إلى فاونديشين سائل، طبقي القليل منه على الجفون، من ثم ضعي الباودر قبل تطبيق الآيشادو.

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