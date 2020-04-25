Watches & Wonders 2020: معرض افتراضيّ لإبداعات أهم دور الساعات العالميّة

Watches & Wonders 2020 هو معرض افتراضيّ لإبداعات أهم دور الساعات العالمية، والذي يتيح لكم استكشاف أجمل الساعات من منازلكم مع الشعور بأنّكم في المعرض واقعيًّا، بعد أن ألزمت معارض الساعات التي ننتظرها كلّ عام ، إلغاء فعاليّاتها بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان قرار العبئة العامّة. ويعد هذا المعرض من الفعاليات الإلكترونية التي تقضي على ملل العزل المنزلي.

بادرت مؤسّسة الساعات الفاخرة (Fondation de la Haute Horlogerie) إلى إطلاق هذا المعرض الافتراضي، لتكشف عن إبداعات جديدة لـ 30 علامة فاخرة متخصّصة بصناعة الساعات، متيحة الفرصة أيضًا الغوص أكثر في تقاليدهم وقيمهم ومصادر وحيهم. وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء فعالية Watches & Wanders في جنيف، التي عُرفت سابقًا بـ SIHH. والجدير ذكره، أنّ هذه الأزمة أثرت أيضًا على عروض الأزياء التي ألغيت بسبب كورونا.



سينطلق هذا المعرض الافتراضيّ في الـ 25 من شهر أبريل الجاري، في الساعة 12:00 بالتوقيت الأوروبيّ ، حيت تتاح الفرصة لعشّاق الساعات والإعلاميّين والتجار من مختلف أنحاء العالم، اختبار تجربة رائعة يستكشفون من خلالها جديد عالم الساعات الفاخرة ، مع إمكانية التواصل مع أيّ من العلامة الثلاثين المشاركة في المعرض.

"هذه المنصّة الإلكترونية ستتيح لعشّاق الساعات من كلّ الدول استكشاف التصاميم الجديدة، والمشاركة في تجارب استثنائية والتواصل مع دور الساعات." Fabienne Lupo

في اليوم الافتتاحي، توفّر الفعالية عروضًا تقديمية، يمتد كل عرض لمدة 10 دقائق، يتحدّث خلال كلّ منه رئيس تنفيذيّ لأحد العلامات المشاركة عن الجديد الذي تقدّمه العلامة، والتي يمكنكم الولوج إليها أيضًا من خلال الموقع نفسه

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من بين العلامات المشاركة في المعرض، Hermes، Piaget، Cartier، Jaeger-LeCoultre، Panerai، Bovet، Girard-Perregaux، وغيرها. ومن عالم الساعات إلى المجوهرات،

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