أجمل تنانير طويلة لإطلالة رمضان 2020 من مجموعات ربيع وصيف 2020

مع كل شهر رمضان تتوجه المرأة العربية نحو اختيار الملابس والتصاميم المحتشمة والموديست احتراماً وتقديراً للشهر الفضيل، والتي يأتي أبرزها العبايات والتنانير الطويلة والفساتين الماكسي. إلا أن أهم تلك القطع المحتشمة وأكثرها أنوثةً ورونقاً بالأخص لشهر رمضان 2020 هي التنانير الطويلة؛ لأنها تضفي لمسة جذابة ومنعشة على الإطلالة فضلاً عن كونها مريحة جداً.. وهذا ما تبحث عنه بالفعل كل امرأة.

تنورة طويلة من كريستيان ديور Christian Dior



ولأن شهر رمضان 2020 يصادف هذا العام فصل الربيع، فإن أروع موديلات التنانير الطويلة تم انتقاؤها من منصات عروض مجموعات ربيع وصيف 2020 بتصميمات وقصات ألوان متنوعة، جميعها تميل إلى الاتجاه المحافظ.

فإذا أردت اتباع آخر اتجاهات موضة التنانير الطويلة لشهر رمضان 2020، تضع سيدتي اليوم بين يديك أجملها التي اخترناها لك من مجموعات ربيع وصيف 2020 بالإضافة إلى نصائح أساسية حول طرق تنسيقها لتتناسب وجسمك.



موديلات تنانير طويلة بالتقليمات لرمضان 2020



أضيفي لمسة من الانتعاش على إطلالتك الصيفية خلال رمضان 2020 من خلال اعتماد التنانير الطويلة ذات التقليمات العصرية، فهي تعد آخر موضة هذا الموسم وقد لفتتنا على منصة عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

التنانير الطويلة ذات التقليمات العامودية ستمدح قوامكِ وستبرز جسمكِ أنحف لذلك اعتمديها إذا كنت من صاحبات الأجسام الممتلئة، ونسقيها مع توب أو قميص بلوم سادة موحّد.

موديلات تنانير طويلة معرّقة لرمضان 2020



ليس هناك أجمل من التعريقات تزين الأزياء خلال موسم الربيع والصيف، ورائجة جداً هذا الموسم لذلك يمكنك اعتماد التنانير الطويلة المعرقة إما بطبعات الورود أو نقشات أخرى لإطلالة رمضانية محتشمة ومرحة بالألوان في الوقت عينه.

تناسب التنانير الطويلة ذات طبعات الورود الضخمة صاحبات الأجسام النحيفة؛ أما إذا كنت من ذوات الأجسام الممتلئة، فاعتمدي التنانير الطويلة ذات الألوان الداكنة والطبعات الصغيرة والناعمة لتفادي الظهور بحجم أكبر.

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وقد لفتتنا أجمل التنانير الطويلة بطبعات الورود الحيوية والملونة على منصة كارولينا هيريرا Carolina Herrera. كما وأعجتنا التنانير الطويلة ذات النقشات والألوان الحيوية مثل الأصفر على منصة كريستيان ديور Christian Dior.



موديلات تنانير طويلة سادة لرمضان 2020



التنانير الطويلة السادة هي من التصاميم الأكثر كلاسيكية والتي لا تغيب أبداً عن ساحة الموضة العالمية مهما تغيرت الظروف. يمكنك اعتمادها بالألوان الداكنة مثل الكحلي والأسود إذا كنت من ذوات الاجسام الممتلئة وأردت الظهور أنحف وإخفاء بعض العيوب في جسمك. أما الألوان الفاتحة منها مثل البيج والأبيض والألوان النيود فهي الأنسب للنحيفات.

يمكنك تنسيقها مع قميص سادة كما رأيناها على عارضة دار سيلين Celine ضمن مجموعة ربيع وصيف 2020، أو قميص مطبع بالنقشات شرط أن يكون بألوان متناسقة مع التنورة.

موديلات تنانير طويلة دينيم لرمضان 2020

تعود موضة الدينيم من جديد لتكسح ساحة الموضة العالمية خلال موسم ربيع وصيف 2020، وقد جاء أبرز تصاميمها من التنانير الطويلة المصممة بطريقة الباتشوورك أو حتى الدينيم السادة بالأخص على منصة دار سيلين Celine معيدةً إيانا إلى حقبة السبعينات البوهيمية!

فلا تترددي في اعتماد التنانير الطويلة الدينيم خلال رمضان 2020 بالأخص إذا كنت تبحثين عن الإطلالة العصرية الأحدث.

نسقي تنورة الدينيم مع قميص وحذاء بوتس باللون الكاميل لإطلالة ملفتة وغربية بامتياز.

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