"شكسبير" تعود إلى أناقة القرون الوسطى بشكل عصري

شكسبير مجموعة أزياء تعود بكِ إلى أجواء القرون الوسطى لكن بشكل عصري جذاب ، إذا كنتِ واحدة من محبي الانفراد والتميز ، اخترنا لكِ مجموعة المصممة المصرية ياسمين خطاب لننهي بها موسم الشتاء بأفخر الموديلات التي تحاكي أفخم دور الأزياء العالمية المفضلة للمصممة مثل دولتشي آند جابانا وخليط من أرماني وديور.

تقول ياسمين خطاب :”طرحت ١٧ قطعة مزجت بها الطابع القديم بالحديث وتنوعت بين الكلاسيك والكاجوال والسهرة ،كما غلب اللون الأسود على معظم الكولكشن بتدعيمات لونية أخرى بالإضافة للإكسسوارات المتنوعة كالبروش البغبغاء ورسومات الهوت كوتور العالمية ،والرسومات اليدوية”.

وتضيف خطاب :” استخدمت خامات متعددة مثل الجلد ،الصوف ،الشيفون ، شراشيب الباييت ، شارلستون باييت ،البوكليت ، التريكو، القطيفة ، بالإضافة إلى الجوبلان والجاكار ووظفتهم بطريقة تناسب موديلات القرن السابع عشر والثامن عشر بطريقة مودرن لذلك اطلقت على المجموعة اسم شكسبير”.

قدمت ياسمين خطاب البدل المشغولة متأثرة بمدرسة ” ماكوين” للأزياء لكن بطريقتها الخاصة ، وطرحت أيضًا البدل الكلاسيكية القطيفة المشغولة ، بالإضافة إلى البدلة السادة السوداء المدعمة باللون الذهبي واستراس الشوارفيسكي الاصلي.

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