عطور الرصاصي في رمضان 2020 تزيد أناقتك وتعدّل مزاجك

مع اقتراب الشهر الفضيل، اخترنا لك عطور الرصاصي في رمضان 2020 التي تتمم الإطلالة، وتعمل على تعزيز المزاج وتحسين الصحة والانتاجية من خلال تركيبات عطريّة استثنائيّة، وهذه المرّة حصّة الأسد لمنزلك، الذي سيعبق أيضاً برائحة هذه العطور. وكنا قد أشرنا في نهاية العام الفائت إلى افتتاح متجر عطور الرصاصي الجديداً في دبي.

لا شكّ أنّ العطور كرّست تأثيراتها الإيجابية على الصحة الذهنية وفعاليتها في الحد من التوتر والإجهاد العصبي، ولهذا اختار خبراء عطور الرصاصي للعطور باقةً واسعةً من المستحضرات لتعزيز الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية.

بخور الأجود : يتكوّن هذا العطر من مستخلصات العنب البرّي التي تمنح رائحةً عصريةً منعشة تعزز الشعور بالمغامرة وحبّ الاستكشاف. بينما تضمن النفحات الأرضية الأساسية لهذا العطر الغني بعبق الورود النادرة تأثيرات طويلة الأمد، كونها تشتمل على خشب الصندل والعود والباتشولي، ما يجعل من هذا الابتكار خياراً مثالياً لتدليل المشاعر.

سمو الرصاصي - وجاهة: يضمّ مزيجاً من صمغ الورود الفاخرة "إيليمي"، والذي ينتج عنه عبقاً غامضاً غاية في الجاذبية. بينما تتناغم روائح خشب الصندل وعبير المسك مع شذى العنبر لتعزز مع بعضها الهالة المتميزة للعطر، وتقدّم رائحة فاخرة يدوم تأثيرها لفترة طويلة يمكن للجميع الاستمتاع بها على شكل بخور وعود معطّر. وكانت الدار قد قدمّت إليك نصائح قيّمة لاختيار أنسب العطور خلال الصيف.

بخور الأجود من دار الرصاصي الغني بمستخلصات العنب البرّي

بخور الأجود من دار الرصاصي

توصي العلامة باستعمال عطور غنيّة بمكوّنات مهدّئة لمنح الأعصاب الراحة والهدوء في هذه الفترة التي يقضي فيها الكثيرون وقتهم داخل المنازل، والغنيّة بعطور العود وخشب الصندل والياسمين واللافندر مع نفحات الفواكه في إضافة الانتعاش والحيوية على الأجواء المحيطة وتحفيز الشعور بالرفاهية والصحة العامة على حدّ سواء .

للعطور المنزلية حصّة الأسد

عود المميز: تجمع توليفته النادرة بين أرقى أنواع العود والأخشاب الثمينة والزعفران والتوابل، ويُعدّ هذا المستحضر الخشبي المثالي لتعطير الملابس والامكنة.

همس البرية - دارك إيسنس: عطرٌ منزليٌ مثاليٌ لعشاق الروائح الدخانية طويلة الأمد، حيث يضمّ مزيجاً من المكونات البريّة المعشّقة بعبق التوابل الشرقية الدافئة الغنيّة بالزعفران. بينما يعمل الخروع على تعزيز الرائحة المميزة لخشب العود مع الباتشولي والجلد، لتضفي جميعها لمسةً ترابيةً داكنة.

همس الزهور يمنح منزلك إطلالة عصريّة

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همس الزهور – أيفوري تاتش: عطر منزلي مستوحى من صفاء الورود وحضورها البسيط وعبقها الذي يدوم طويلاً. يستعين هذا العطر ببتلات الأزهار وقطرات الندى الصباحية التي تطفو فوق المسك الأبيض وخشب الصندل. ما ينتج عطراً رائعاً يمنح المفروشات المنزلية والسجاد ومراتب السرير نضارة عصرية.

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