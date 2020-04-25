إفطارك اليوم.. طريقة عمل السمان المشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار الشهية وسريعة التحضير، رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير السمان المشوي. المكونات 8 فصوص ثوم مهروس سمان (مغسول ومنظف جيدا) زبدة 4 بصالات مفرومة رشة جوزة الطيب (مبشورة) معلقة صغيرة ملح معلقة كبيرة عسل نحل Advertisements عصير ليمون معلقة صغيرة جنزبيل معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون معلقة صغيرة قرفة طريقه التحضير في وعاء امزجِ جميع مقادير التتبيلة مع بعض، وقومي بدعك السمان جيدا بالتتبيلة المحضرة وانقعيه من 4 ساعات لليلة كاملة قبل الشوي مباشرة ضيفي مقدار 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة للتتبيلة وادعكي السمان جيدا ثم قومي بشويها على نار هادئة إلى أن ينضج ويكتسب لونا ذهبيا.

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