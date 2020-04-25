إليك ما يحدث للجسم عند الإفطار على 3 تمرات لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

كشفت دراسة أجراها قسم علوم الغذاء والتغذية، أن تناول 3 تمرات يومياً لمدة أسبوع واحد يعطي للجسم فوائد صحية كثيرة، وفقا لما نشره موقع "foodprevent" الأمريكي، ومن هذه الفوائد ما يلي:

1- انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون

يساعد التمر على عملية مرور الطعام في الجهاز الهضمي والأمعاء والتمثيل الغذائي بشكل صحيح، وينقي القناة الهضمية من أي بكتريا ضارة.. ويزيد من نمو البكتيريا الجيدة التي تعزيز صحة القولون التي تمنع نمو خلايا سرطان القولون، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة به.

2- يمنحك طاقة مٌذهلة تدوم طويلاً

تتميز التمور باحتوائها على السكريات الطبيعية والجلوكوز والفركتوز والسكروز بنسبة جيدة، بجانب الألياف والبوتاسيوم، والماغنسيوم، والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمنحك عند تناولها تدفقًا سريعًا للطاقة، وبالتالي يجعلك تنجز مهامك اليومية بنشاط وحيوية.

3- يحسن صحة الجهاز الهضمي

عند تناولك التمور، ستحصل على 12 جرام من الألياف، وهذا هو 48 ٪ من المدخول اليومي الموصى به للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كما أن الألياف تمنع الإمساك وتعزز حركة الأمعاء.

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ومن هذا المنطلق؛ أظهرت دراسة سابقة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين تناولوا 7 تمور يوميًا لمدة 21 يومًا أظهروا تحسناً في تقليل نسبة الإمساك وزيادة في حركة الأمعاء مقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر.

4- يمكن أن تكون أكثر ذكاءً

تحتوي حبة التمر على فيتامين ب 6 الذي يٌعزز أداء الدماغ عن طريق مساعدة الجسم على إنتاج السيروتونين الذي يٌحسن المزاج، والنورادرينالين يساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد ويزيد من قدرة تحمله.

يذكر أن هناك أبحاث أثبتت أن انخفاض مستويات فيتامين B6 يسبب الاكتئاب.

5- علاج البواسير

البواسير هي أوردة بارزة ومنتفخة (متورمة) في فتحة الشرج (Anus) وفي الجزء السفلي من المستقيم، تتكون نتيجة لمجهود أثناء عمل الأمعاء أو نتيجة لضغط شديد على هذه الأوردة، يحدث ذلك غالبًا بسبب شائع وهو الإمساك.

ينصح عديد من الأطباء بتناول حمية غنية بالألياف، وهذا يشمل التمور للمساعدة على التخلص من الإمساك والبواسير.