مكياج لجلسات رمضان.. خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد حاجة المرأة العربية إلى تطبيق مكياج يعزز إطلالتها الشرقية الرصينة بما يناسب أجواء سهرات رمضان.

إليكِ فيما يلي خطوات تطبيق مكياج لجلسات رمضان بدءًا بتحضير البشرة عبر تنظيفها وترطيبها، مرورًا بوضع كريم الأساس والكونسيلير وصولًا gتطبيق مكياج العينين بأسلوب ناعم وجذّاب.

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تحضير البشرة

مكياج لجلسات رمضان

ابدإي بتنظيف البشرة جيدًا بواسطة غسول الوجه المناسب والتي اعتدتي على استخدامه.

قومي بترطيب البشرة ومحيط العينين، باستخدام التركيبة المناسبة من الكريم وانتظري لبضع دقائق حتى تمتصه البشرة.



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مكياج البشرة

مكياج لجلسات رمضان

ابدإي المكياج بوضع كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك والأقرب للونها، وضعي طبقة خفيفة منه على بشرة وجهكِ.

اختاري خافي الهالات السوداء الكونسيلير درجة واحدة افتح من كريم الأساس وضعيه على شكل هرم مقلوب تحت العينين.

طبّقي القليل من الهايلايتر على المناطق التي تودين إضاءتها، كجسر الانف، عظمة تحت الحاجب، عند الزاوية الخارجية تحت العين وعند الزاوية الداخلية من العين.

استخدمي البرونزر على كسرة الخد والجبين والذقن لتحديد الوجه وإعطائه إطلالةً ملؤها الثقة.

هذه الخطوات ستساعدكِ على الحصول على وجه متجانس اللّون ومشرق.

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مكياج العيون

مكياج لجلسات رمضان



ضعي البرايمر أو الكونسيلر على جفن العينين.

ضعي الظّل البيج على الزّاوية الدّاخليّة لمناطق العينين، وعلى الزّاوية الخارجيّة للعينين اللون البني، باستخدام الفرشاة الرّفيعة واحرصي على مزج اللّونين من دون تدرجات.

طبّقي الظّل الذّهبيّ على مركز الجفن المتحرك أي في المنتصف بين الظّلال البيج والبنيّة، باستعمال الفرشاة المنبسطة.

ضعي الظّلال البنيّة والذّهبيّة على خطّ الرّموش السّفليّ باستخدام الفرشاة الرّفيعة.

ضعي الكُحل على الجفن الداخلي في قلب العينين.

طبّقي الآيلاينر الرفيع على الجفن المتحرك، وإذا لم تكوني واثقة أنّكِ ستنجحين برسمه فمن الأفضل التخلّي عنه.

ضعي الماسكارا على الرّموش بطريقة مكثّفة، ويفضّل استعمال مكبس الرّموش قبل وضع الماسكارا.

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