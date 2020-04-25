أفضل ماسك لمحيط العين يخلصك من علامات التعب في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - تؤدي عوامل عدة الى ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، فهذه المنطقة الحساسة من الوجه تحتاج الى عناية خاصة تستهدف المشاكل والشوائب التي تعاني منها، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث لا تحظى غالبية النساء بساعات نوم كافية. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل ماسك لمحيط العين، والذي سيخلصك من الدوائر الداكنة والانتفاخت تحت العين، ويمد هذه المنطقة بحمض الهيالورونيك والريتينول والفيتامين سي، والتي تحافظ على شباب عينيك وسحر نظراتك.



Shiseido Benefiance Wrinkle Resist24 Pure Retinol Express Smoothing Eye Mask

Shiseido Benefiance Wrinkle Resist24 Pure Retinol Express Smoothing Eye Mask



يحتوي هذا الماسك المخصص لمحيط العين، على الريتينول ومستخلصات الكوريلا وحمض الهيالورونيك، وهي مكونات تمد البشرة الحساسة المحيطة بالعين بالترطيب الكافي والمغذيات الضرورية، مما يساعد في إزالة الهالات السوداء والانتفاخات والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask

Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask



يتميز هذا الماسك المخصص لمحيط العين بتركيبته الغنية بالسكوالين والكافيين ومزيج من الزيوت المغذية والمرطبة لهذه المنطقة من الوجه، والتي تساعد في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، كما يعد فعالاً جداً في مكافحة علامات التقدم في السن حول العين. استخدميه ليلاً، بحيث تضعيه قبل النوم لمدة عشر دقائق.

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E.l.f. Charcoal Hydrogel Under Eye Mask

E.l.f. Charcoal Hydrogel Under Eye Mask



يعد الفحم العنصر الرئيسي في تركيبة هذا الماسك الذي يستهدف البشرة المحيطة بالعين، وهو يساعد في امتصاص أي فائض من الزيوت أو الدهون على البشرة المحيطة بالعين، وفي إزالة أي آثار للتعب والإرهاق وساعات السهر الطويلة، فيترك بشرتك ناعمة ومشرقة وخالية من الشوائب.

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Clarins Hydra Essentiel Moisturizing Reviving Eye Mask

Clarins Hydra Essentiel Moisturizing Reviving Eye Mask



سيمنح هذا الماسك محيط عينيك جرعة إضافية من الترطيب أثناء النوم، لتستيقظي بنظرات ساحرة ومشرقة وخالية من أي شوائب، وذلك بفضل تركيبته الغنية بالكينوا والطحلب الإيرلندي. فلا تترددي في تجربته خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية، بحيث تحافظين على منطقة حول العين شابة وخالية من الهالات السوداء والانتفاخات.

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