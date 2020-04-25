الفساتين والتنورة بأسلوب أميرة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - تتأنق الفنانة أميرة محمد بالعديد من الإطلالات المناسبة للمرأة السعودية والعربية عامةً، سواء بإطلالات الفساتين أو الملابس الكاجوال الشبابية، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها أبرز إطلالاتها؛ ليتأنقن على طريقتها.



إطلالة ربيعية بالتنورة

إطلالة ربيعية بالتنورة



تأنقت الفنانة أميرة محمد بإطلالة مميزة لفصل الربيع الحالي، وكانت مكونة من تنورة زهرية طويلة وخفيفة مع بلوزة بيضاء مزينة بطبعات ملونة.

تابعي المزيد: تنسيقات للنَّحِيلات من صفاء سرور

Advertisements



إطلالات اللون الأسود

إطلالات اللون الأسود



اعتمدت أميرة محمد تنسيقات القطع السوداء المناسبة لجميع الفتيات بمختلف الأعمار، ومنها تنورة بيليسيه سوداء مع بلوزة سوداء مزينة بأكمام منفوخة وبطبعات بنية، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بترتر أسود، وظهرت بفستان أسود مزين بنجوم بيضاء، وأطلت بجمبسوت أسود مزين بالأبيض في الجزء العلوي.



خيارات الفساتين الأنيقة

خيارات الفساتين الأنيقة



وللفساتين الشبابية المتنوعة، اختارت أميرة فستانًا أسود مزينًا بالذهبي بشكل شبابي، وتجمَّلت بفستان رمادي مزين بأزرار سوداء في الجزء العلوي، وتزينت بفستان محتشم من المخمل الرمادي، وآخر زهري مصمم بشكل عملي ومزين بأزرار ذهبية.

تابعي المزيد: إطلالات جيجي حديد بصيحة المونوكروم