تنسيقات رمضانية لداخل وخارج المنزل من نسرين طافش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - في كل عام خلال شهر رمضان نلاحظ أن نسرين طافش تصبح ميّالة لاعتماد الاطلالات ذات الطابع الشرقي المحتشم والتقليدي، وتختار عموماً تصاميم الجلابيات والعبايات والقفاطين وغيرها. أحياناً بتصاميم رسمية وفاخرة وأحياناً بتصاميم كاجوال ومريحة حسب المناسبة غالباً، واليوم جمعنا لك بالصور أفكار تنسيقات رمضانية من نسرين طافش لداخل وخارج المنزل لتستوحي بعض الاطلالات الشرقية المميزة في رمضان 2020 وإليك بعض الأمثلة.



نسرين طافش في جلابية باللون الأحمر:

نسرين طافش في جلابية باللون الأحمر نسقتها مع حذاء رياضي



اعتمدت نسرين طافش اطلالة ذات طابع شرقي مع لمسات من العصرية حيث اختارت جلابية تقليدية باللون الأحمر قصتها واسعة وطولها وصل أسفل حد الركبة، وقماشها مطرز عند منطقة الصدر بزركشات ناعمة، وكانت قد أكملت اللوك بحذاء رياضي مريح باللون البيج.

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اطلالة شرقية بدرجات الباستيل نسقتها نسرين طافش:

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عباية باللون الأزرق نسقتها نسرين طافش لاطلالة يومية



نسقت نسرين طافش هنا اطلالة شرقية ناعمة بدرجات الباستيل، وقد اختارت فيها عباية باللون الأزرق بقصة منسدلة، زينت خصرها بحزام أبيض عريض، وأكملت اللوك بحقيبة يد من غوتشي Gucci باللون الأزرق أيضاً وعليها رسومات ورود، وصندل كعب عال باللون البيج.

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لوك شرقي ناعم اعتمدته نسرين طافش:

لوك شرقي مريح اعتمدته نسرين طافش



اطلالة شرقية نسقتها نسرين طافش بإمكانك أن تستوحي منها في الحجر المنزلي، وقد اختارت جلابية بيضاء مطبعة برسومات باللون الذهبي قصّتها واسعة ومريحة وأكمامها متوسطة الطول، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًا من دون كعب وحقيبة يد من جلد التمساح باللون الأخضر الغني من هرمس Hermes وعقد ذهبي طويل.

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نسرين طافش متألقة بالقفطان الشرقي:

نسرين طافش متألقة في قفطان باللون الأزرق



تصاميم القفطان تناسب نسرين طافش كثيراً مثل هذه الاطلالة الفاخرة هنا التي اختارت فيها قفطانًا مميزًا باللون الأزرق بقصة أنيقة وناعمة محددة الخصر، مطرز بحبات الخرز والكريستال البراقة التي أضفت عليه لمسات من الفخامة، وكانت قد أكملت اللوك بصندل ميتالك كعب عال ومجوهرات ألماسية ناعمة.



أفكار أزياء وتنسيقات رمضانية من نسرين طافش لداخل وخارج المنزل، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار الشرقية المميزة لتتألقي في اطلالات رمضان 2020.

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