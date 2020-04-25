كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - نالت الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو Ursula Corbero شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل La casa de Papel الذي عرض على النتفلكس، والذي أدت من خلاله شخصية طوكيو Tokyo التي نالت شعبية كبيرة، وقد لفتت أورسولا جميع الأنظار إليها؛ بسبب جمالها المميز وملامحها الجذابة واللافتة، وأصبح لديها عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل إنستقرام؛ الذي تمتلك عليه ما يزيد على 18 مليون متابع. وخلال الفترة الماضية شاهدناها بعدد كبير من الإطلالات الرائعة التي تألقت بها في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، واليوم جمعنا بالصور أبرز إطلالات أورسولا كوربيرو الجذابة والعصرية، وإليكِ بعض الأمثلة.



بدلة باللونين الأسود والأبيض من شانيل تألقت بها أورسولا كوربيرو:

أورسولا كوربيرو في اطلالة باللونين الأسود والأبيض من شانيل



إطلالة شبابية وأنيقة، تألقت بها أورسولا كوربيرو Ursula Corbero وقد اختارت فيها بدلة من شانيل باللونين الأبيض والأسود، مؤلفة من بليزر قصير مزيّن بأزرار ذهبية وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومعهما اختارت توب باللون الأسود، وحذاء كاحل من الجلد الأحمر.

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فستان أسود قصير من سانت لوران اختارته أورسولا كوربيرو:

فستان أسود قصير من سانت لوران اختارته أورسولا كوربيرو



تألقت أورسولا كوربيرو Ursula Corbero على السجادة الحمراء في إطلالة دراماتيكية لافتة، اختارت فيها فستانًا قصيرًا من المخمل الأسود من سانت لوران Saint Laurent ، قصته ضيقة، ومزيّن عند الرقبة بشريطة كبيرة مرصعة بأحجار الكريستال البراقة، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ.

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إطلالة أنثوية في فستان مخمل اعتمدتها أورسولا كوربيرو:

فستان ناعم من المخمل تألقت به أورسولا كوربيرو



شاهدنا أورسولا كوربيرو Ursula Corbero في إطلالة أنثوية ناعمة، وقد اختارت فيها فستان سهرة ماكسي من المخمل باللون العنابي القاني، قصته ناعمة ومنسدلة، وأكمامه طويلة مع فتحة طويلة على الساق، وقد زيّنت اللوك بعقد لافت، واختارت مع الفستان صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.

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أورسولا كوربيرو في فستان بتصميم مبتكر من بالمان:

فستان بتصميم قصير من بالمان اختارته أورسولا كوربيرو



فستان بتصميم لافت وجريء من بالمان Balmain أطلّت به أورسولا كوربيرو Ursula Corbero في إحدى المناسبات، مصنوع من الترتر والخرز الملون البراق، ومزيّن بالريش عند الأكتاف، وكانت قد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.



إطلالات أورسولا كوربيرو Ursula Corbero جريئة ولافتة اعتمدتها في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، شاهدي الصور وأخبرينا برأيك بهذه الاطلالات.

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