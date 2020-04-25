أبرز موديلات بدلات بيضاء موضة هذا الموسم!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - برزت صيحة البدلات البيضاء على منصّات العرض لـ ربيع وصيف 2020، التي قد تختارها بعض العرائس لليلتهنّ المميّزة إذا كنّ يحببن التفرّد والتميّز ولا ينصعن للقواعد.





فشهدت البدلة البيضاء رواجًا في جميع المناسبات والاحتفالات مؤخرًا، إذ إنها موضة لا تبطل، ويمكن إبقاؤها في خزانتكِ في جميع المواسم .

Alexander Mcqueen





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لطالما تسابقت النجمات في كل أنحاء العالم، على ارتداء أجمل الأزياء، والاطلالة بـ آخر صيحات الموضة، فمنهنّ من يحببن المغامرة والمجاذفة بأزياء غير تقليدية، وأُخريات يفضلن البقاء في ستايل معيّن كلاسيكي .





بعض البدلات أتى بقصات محدّدة وقاسية، وبعضها الآخر جاء مسترخياً مع نفحات من الدانتيل أو التولّ لأناقة لا تضاهى.

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TORRY BURCH







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شاهدي أبرز موديلات البدلة البيضاء، ويمكن أن تستوحي منها اطلالاتكِ اليومية والمسائية





بدلات للقوام الكمثري من مجموعات الكوتور





JONATHAN SIMKA







استحوذت البدلات المؤلفة من سترات مميزة بالأكتاف البارزة على مجموعات أعرق الماركات، أحببنا البدلة البيضاء من توقيع جيفنشي Givenchy قطعة تناسب ذوات القامة على شكل الكمثرى خاصة وأن البنطال جاء بقصة واسعة تساعد في إخفاء القسم السفلي الممتلئ.

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