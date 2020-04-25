خيارات شبابية للمحجبات من أسرار السعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - تختار المذيعة الكويتية أسرار السعيد إطلالاتها الكاجوال بكل دِقَّةٍ وأناقة؛ لتناسب بقية الشابات في عمرها، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- هذه الخيارات؛ لتظهري بها في إطلالاتك اليومية بعد فترة الحجر.



خيارات بالبنطال الأبيض

خيارات بالبنطال الأبيض



اعتمدت أسرار البنطال الأبيض مع المعاطف الحمراء والزهرية لأناقة شبابية، كما ارتدتْه مع فستان طويل باللون الرمادي، وظهرت بمعطف أبيض مزيّن بطبعات بنية مع بنطال أبيض واسع.

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تنسيقات اللون البني

تنسيقات اللون البني



اختارت أسرار إطلالات اللون البني، فالعديد من إطلالاتها لصيحة خريف وشتاء هذا العام بهذا اللون، وكان من أبرز تنسيقاتها معطف طويل باللون البيج مع بنطال وبلوزة باللون البني، وتجملت ببنطال أسود مع بلوزة طويلة بنية وحذاء بوت.



إطلالات البنطلونات السوداء

إطلالات البنطلونات السوداء



وفضَّلت أسرار البنطال الأسود الذي يخفي عيوب الجسم في العديد من إطلالاتها، وقد ارتدته مع بلوزة طويلة باللونين الأبيض والأسود، أو مع قميص أبيض مزيّن بحزام أسود، وتأنقت به مع معطف من الجلد الزيتي.

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