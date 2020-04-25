بصورة من جنازته.. ناهد السباعي تطلب الدعاء للفنان هيثم أحمد زكي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، عبر"إستوري"، حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، بمشهدين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أحدهما في السينما، والآخر عند رحيله، إذ شاركت صورة من تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وأرفقت "ناهد"، تعليقًا على الصورة قالت خلاله،"بما إننا في رمضان، ياريت ما ننساش ندعي لهيثم أحمد زكي هو ملوش أهل يدعوله بس أحنا كلنا أهله".

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انهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

وانهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، ودخلت في نوبة من البكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، ما جعل الفنان أمير شاهين يتدخل لمحاولة تهدئتها، حيث انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

وفاة هيثم احمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس، 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، يفيد أنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة، هو هبوط حاد في الدورة الدموية.