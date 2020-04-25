ما هي توجّهات الموضة لإطلالاتكِ الرمضانية هذا العام؟

صيحات الموضة في رمضان 2020 ستجعل إطلالتكِ في غاية التميز والأنوثة، ففي هذا الشهر الفضيل، عليكِ الحرص على اعتماد ملابس محتشمة تجمع بين الأناقة والرقي، من دون أن تنسي اتّباع أحدث صيحات الموضة الرائجة في ربيع صيف 2020.



لتتميز ي بإطلالة عصرية وجميلة دائمًا، يقدّم المصمّمون خيارات مذهلة ومتنوعة من التصاميم التي تتناسب مع مختلف الأوقات، و منها التي تمنحكِ لمسات استثنائيّة لتلفتي الأنظار خلال الزيارات العائلية والدعوات الاجتماعية والأمسيات المسليّة، والتي تكثر في الشهر الفضيل، خصوصًا إذا اخترت التصاميم التي تناسب شكل جسمكِ. فتعرّفي على أبرز توجّهات الموضة للإطلالات الرمضانية هذا العام.



قفاطين وجلابيات مريحة وحيوية

القفاطين والجلابيات تطل في ربيع وصيف 2020 بتصاميم مميزة جدًا، إذ تزدان بتفاصيل تضفي على إطلالتكِ الإشراق والتميّز. فقد تميّزت بقصاتها المريحة التي تتلاقى عليها النقشات والرسومات المستوحاة من الطبيعة والأشكال الهندسية والثقافات وغيرها، لتضفي جرعات إضافية من الحيوية عليكِ.

التنانير الطويلة خيار مثالي

التنورة الطويلة هي خيار مثالي لتتميزي في شهر رمضان بإطلالة محتشمة وأنثوية، وهي تطل بتصاميم أنيقة وعصرية وبألوان رائعة. ويمكنكِ أن تختاريها مزيّنة برسومات لتمنحي إطلالتكِ الحيوية والتميز. نسّقيها مع قميص واسع احرصي على وضعه تحتها، ويمكنكِ أيضًا اختيار الحزام كحيلة لتعزيز جمال خصركِ.

القمصان الواسعة

القمصان الواسعة تمنحكِ إطلالة مواكبة للموضة، ويمكنكِ تنسيقها مع مختلف القطع المحتشمة مثل التنانير الطويلة والسراويل الواسعة، وبشتّى الطرق لتعكسي الأسلوب الذي تريدين. وبرزت القمصان الواسعة بتصاميم جميلة، فلا تتردّدي في اعتمادها خلال شهر رمضان.

تصاميم السراويل الواسعة ستلفتكِ

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تصاميم السراويل ستنقل إطلالتكِ الرمضانية إلى مستوى جديد، وستبرز جمالكِ بطريقة لافتة وجذّابة، إن من حيث قصّاتها الرائعة والمريحة، أو من حيث الرسومات الملوّنة التي زيّنت بعضها لتعكسي شخصيتكِ الجريئة والحيوية.

ولتتألقي في السهرات الرمضانية...

تألقي في السهرات الرمضانية بأجمل القفاطين والجلابيات والعبايات المخصصة للمناسبات، والتي تكتسي بالحبوب اللامعة، أو تتزين بالشراريب أو الخرز، فاختاري منها ما يعجبكِ واخطفي الأنظار بإطلالتكِ الفخمة.

وما رأيكِ بارتدء الجمبسوت في رمضان؟

الجمبسوت هو من القطع الضرورية في خزانة من لا تملك الوقت لتنسيق إطلالتها، وهو خيار رائع تعتمديه خلال الأيام العادية في شهر رمضان إذ قدمته دور الأزياء بقصات واسعة ومحتشمة، ومن أقمشة تشعرك بالراحة والبرودة، مزينة بنقشات جميلة. ولا تنسي تنسيقه مع حزام، فهو يعزز جمال خصركِ.

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